Извинението на премиера към майките на деца с увреждания е правилен ход, но остава въпросът защо промените не са били обсъдени предварително със засегнатите групи и останалите данъкоплатци. Това коментира в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" регионалният директор на международната компания за пазарни и социологически проучвания „Кантар“ Марчела Абрашева.

По-рано днес премиерът Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания и увери, че средствата за тях няма да бъдат намалявани, независимо от бюджетния дефицит. Според Абрашева обаче остава въпросът за хората, които се възползват от правото на личен асистент, без да отговарят на условията за това.

Очевидно нещо трябва да се направи. Не чухме извинение за грешката, че това не е било предварително обмислено и обсъдено с останалите данъкоплатци, които плащат сметката Марчела Абрашева

Според Абрашева проблемът е в начина, по който правителството подготвя и обяснява решенията си. Тя даде пример с противоречивите послания за състоянието на бюджета - от една страна, гражданите чуват, че трябва да "затягат коланите", а от друга - че доходите им са защитени.

Стратегията „оттук по малко, а после даваме заден, ако някой е недоволен“ няма да доведе до реформи. А желанието на хората да подкрепят реформи не е нещо, което е гарантирано за четири години“ Марчела Абрашева

Според регионалният директор на „Кантар“ отговорност за липсата на разговор има и опозицията. Тя признава правото ѝ да критикува властта, но посочи, че понякога критиките се отправят прибързано и без оглед на същността на предлаганите промени.

Абрашева разграничи позициите на различните полюси в опозицията в лицето на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“, като посочи, че трите формации имат различни възгледи за развитието на страната и за външната политика. Според нея Бойко Борисов също заема по-скоро прагматична позиция и не се вписва напълно в поведението на традиционна опозиция.

По отношение на бюджета Абрашева отбеляза, че напрежението около обсъждането му вече е спаднало. Според нея по-интересно ще бъде какви промени и отсъпки ще бъдат направени между първо и второ четене на законопроекта за план-сметка.

Регионалният директор на „Кантар“ коментира и позицията на премиера Румен Радев по време на посещението му в Дъблин, където той изрази резерви към част от текста на декларацията. Според нея премиерът следва по-последователна линия във външнополитическите си изяви в сравнение с президента Илияна Йотова, която се стреми да бъде приемлива за различни политически течения. Същевременно обаче България заявява амбиции да се превърне във важен център за производство на военна техника и за европейската сигурност. "Тепърва предстои да разберем дали този стил и дух на поведение в крайна сметка ще се окаже добър избор", коментира Абрашева.

В разговора беше представено и проучване за нагласите на потребителите преди Черния петък. Според данните 40% от запознатите с кампанията възнамеряват да направят покупка. За сравнение, през миналата година делът им е бил 35%.

Според Абрашева това показва, че въпреки тревогите за инфлацията и поскъпването на живота значителна част от хората продължават да разполагат със средства за покупки. Тя обаче направи разграничение между заявените намерения и реалното потребителско поведение. По думите ѝ хората често декларират едно, но впоследствие постъпват по различен начин.

Целия разговор гледайте във видеото.