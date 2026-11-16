За първи път в историята държавните ръководители на Китай, САЩ и Русия ще участват в тристранна среща. Китайският президент Си Дзинпин, американският му колега Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин ще проведат разговори в четвъртък в китайския град Шънчжън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Основните теми ще бъдат световният мир и стратегическата стабилност в отношенията между големите сили, съобщи Министерството на външните работи в Пекин.

„Тримата президенти ще проведат задълбочен обмен на мнения относно опазването на световния мир и стратегическата стабилност в отношенията между големите сили“, заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин. По думите ѝ форумът ще има „историческо значение“.

Пекин подчертава, че трите държави са сред основателите на Организацията на обединените нации и постоянни членове на Съвета за сигурност. Според китайската дипломация именно те носят особена отговорност за справянето с глобалните предизвикателства и предотвратяването на международни конфликти. „Засилването на комуникацията, овладяването на разногласията и стабилизирането на отношенията между Китай, Русия и САЩ са в интерес и на трите държави и отговарят на очакванията на международната общност“, посочи Мао Нин.

China’s Foreign Ministry says that this week’s trilateral meeting between the Chinese, U.S. and Russian leaders is of “groundbreaking significance” and will promote world peace and stability. https://t.co/engHYLTAeG — NBC News (@NBCNews) November 16, 2026

Един от ключовите въпроси, които се очаква да бъдат обсъдени, е ограничаването на ядрените арсенали. Според „Ройтерс“ Белият дом вече е обявил, че Доналд Тръмп възнамерява да повдигне темата по време на срещата.

САЩ и Русия притежават най-големите ядрени арсенали в света, докато Китай досега се противопоставяше на опитите да бъде включен в общи преговори за ядреното разоръжаване. Пекин настоява Вашингтон и Москва първо да предприемат действия за намаляване на собствените си запаси от ядрени оръжия.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също изрази надежда, че срещата може да даде тласък на усилията за ядрено разоръжаване. Според него реален ангажимент на тримата лидери в тази посока би бил значително постижение за международната сигурност.

Въпреки заявените амбиции за разговори за световния мир, конкретният дневен ред на историческата среща остава неясен. Китайското външно министерство засега не уточнява кои международни конфликти ще бъдат разгледани. Според публикации в международните медии сред възможните теми е ситуацията в Иран. Не е ясно обаче какво място ще заеме войната в Украйна.