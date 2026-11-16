36-годишен мъж е с повдигнати обвинения за нападение над свой гост. Според прокуратурата заподозреният атакувал потърпевшия с електрошок и го оставил с белезници, прикован към дървена греда на тавана на къщата си в Кърджали. За случая съобщиха от Районната прокуратура.

Пострадалият 26-годишен мъж бил на гости в дома на обвиняемия, където се били събрали и други техни познати. В един момент двамата се отделили от компанията и се качили в таванското помещение. Там домакинът нападнал госта си, като му нанесъл няколко удара с електрошоково устройство, наподобяващо фенерче. След това му поставил белезници и го завързал за гредата.

По-късно един от останалите гости тръгнал да ги търси. Той открил 26-годишния мъж на тавана и го освободил. За случилото се била уведомена полицията, която започнала разследване.

Причините за нападението все още се изясняват. 36-годишният е задържан за срок до 72 часа и е привлечен като обвиняем за противозаконно лишаване от свобода. На 16 ноември прокуратурата е внесла искане в съда той да остане за постоянно в ареста.