Снимка: стопкадър
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Разследването на катастрофата, при която загинаха трима младежи по пътя Добрич - Балчик, продължава в Окръжната прокуратура. Назначен е ДНК анализ, който трябва да установи категорично кой е бил зад волана по време на инцидента.
По първоначални данни автомобилът е управляван от 18-годишен младеж от балчишкото село Бобовец. Назначени са и съдебно-медицински и автотехнически експертизи.
В отговор на въпрос на NOVA защо по пътя все още няма хоризонтална маркировка, въпреки че ремонтът е приключил още през август, от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че проектът за полагането ѝ е одобрен на 12 ноември.
Оттам посочват, че маркировката ще бъде положена „във възможно най-кратък срок при благоприятни метеорологични условия“.
Като причина за четиримесечното забавяне от агенцията посочват икономии, наложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Редактор: Георги Иванов