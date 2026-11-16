Разследването на катастрофата, при която загинаха трима младежи по пътя Добрич - Балчик, продължава в Окръжната прокуратура. Назначен е ДНК анализ, който трябва да установи категорично кой е бил зад волана по време на инцидента.

По първоначални данни автомобилът е управляван от 18-годишен младеж от балчишкото село Бобовец. Назначени са и съдебно-медицински и автотехнически експертизи.

В отговор на въпрос на NOVA защо по пътя все още няма хоризонтална маркировка, въпреки че ремонтът е приключил още през август, от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че проектът за полагането ѝ е одобрен на 12 ноември.

Оттам посочват, че маркировката ще бъде положена „във възможно най-кратък срок при благоприятни метеорологични условия“.

Като причина за четиримесечното забавяне от агенцията посочват икономии, наложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.