„С Бюджет 2027 правителството вече реално влиза в своите правомощия”. Това коментира зам.-председателят на ПГ на „Прогресивна България” Слави Василев в предаването „Пресечна точка”.

По думите му се слага край на безразборното харчен и разходите намаляват за първи път от много години. Василев посочи, че има ведомства, които ще загубят пари, но няма как да е иначе с дефицит от 5,7%.

„Ако човек погледне числата, ще види, че за 2027 година разходите на държавата падат с целия 1 милиард евро. Това е елемент на тази консолидирана фискална рамка, елемент на тази бюджетна отговорност, за която премиерът говореше”, каза Василев. И посочи, че правителството се опитва едновременно да намали харчовете, но да не удари доходите на хората.

„В МВР е нормално хората да имат известна фрустрация от заложените параметри, защото заплатите в сектор „Сигурност“ няма да растат, но да напомня, че те намираха ръст във всичките предходни приети бюджети. И то много повече от останалите”, каза Василев. Увеличение на заплатите обаче ще има за учителите - 7,5%.

По отношение на Закона за личната помощ, Василев каза, че през 2027 г. парите за лични асистенти вече са 1,2 милиарда евро. Догодина нищо няма да се промени, но след това ще се търси нов механизъм, по който тези разходи да се изчисляват, без тази сума да расте експоненциално.