Какво ще направим, ако утре останем без ток, вода, интернет и достъп до основни услуги? Именно първите 72 часа след бедствие или авария могат да се окажат решаващи. Как да се подготвим и кои са най-важните неща, които трябва да имаме? Темата коментира в „Социална мрежа” по NOVA NEWS инструкторът по оцеляване и първа помощ Любомир Марчев.

По думите му подготовката за извънредна ситуация не започва с купуването на специална раница, в която да съберем всичко необходимо, а със създаването на ясен семеен план. Всеки член на домакинството трябва да знае как да реагира, къде да отиде и как да се свърже с останалите, ако комуникациите бъдат прекъснати.

„При бедствие съществуват два основни сценария – да напуснем дома с предварително подготвена раница или оставане вкъщи със запаси от храна, вода и други средства от първа необходимост”, каза той. Марчев допълни, че при евакуация е важно багажът да бъде лек и съобразен с нуждите на всеки член на семейството.

Инструкторът препоръча да не купуваме консерви, а продукти, които да не са трудни за пренасяне - протеинови барове, солети, бисквити и други подобни храни. Той препоръча да имаме пари в брой, но да не бъдат в големи количества. Сред задължителните принадлежности са още фенерче, външна батерия, средства за комуникация, превързочни материали и лекарства.

Целия разговор гледайте във видеото.