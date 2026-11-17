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Парламентарната бюджетна комисия се събира на извънредно заседание, за да разгледа на първо четене проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и Здравната каса за 2027 г.
В сметките за догодина са заложени приходи и разходи от над 50 милиарда евро и дефицит от 3,5%. Проектът предвижда и нов държавен дълг до 8,6 милиарда евро, при прогнозирани 4% инфлация и 2,5 на сто ръст на икономиката.
Минималната заплата става 660 евро, а пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило от 1 юли.
Редактор: Ралица Атанасова