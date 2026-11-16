Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20% в сравнение с миналата година и достига малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„По-големият бюджет за 2027 година за нас означава и по-голяма отговорност. Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта, ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт“, добави министър Енчо Керязов.

С 30% повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове. „Знаете много добре, че предстои Олимпиада в Лос Анджелис и през 2027 година ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване“, обясни Керязов.

„Преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете“, каза той по повод увеличението за спортните клубове.

20% увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число и за кадровото им осигуряване. С 15 на сто повече са парите за ученически спорт, а с 14% са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания.

„Без треньорите състезателите сами по себе си много трудно биха постигнали каквито и да е резултати. Тази година често споменаваме децата и как да изградим културата на движение и да запалим децата за спорт, това започва от най-ранна детска възраст и затова имаме увеличение с 15% в ученическите игри“, обясни Енчо Керязов и допълни по повод хората с увреждания, че е важно независимо от възрастта или физическата способност всеки един гражданин да има възможност и достъп до спорт.

Най-голямото увеличение с 41% е за младежката дейност. „Винаги го казваме, че младите хора на България са приоритет. При нас това е изразено с конкретна сума, защото наистина трябва да направим всичко възможно да запазим младите хора в България и да създадем условия те да реализират своя потенциал“, продължи министърът на младежта и спорта.

„Отделно от този бюджет, отново за младежта има 50 процента увеличение или 3.6 милиона евро за младежките центрове в страната. Това за 26 младежки центъра в България“, каза още той.

Министерството на младежта и спорта ще отдели 654 000 евро повече за домакинства на големи международни състезания, като срокът за кандидатстване за средствата от това перо е до март 2027 година.

„Това ни предоставя възможност да покажем България пред света. Отделно, това са мероприятия, които привличат елита на спорта. Някои от федерациите вече заявяват своите домакинства. Ще бъдат разгледани. Това е изключително мотивиращо. Сигурен съм, че няма да можем да задоволим всички желания и искания, но е много важно федерациите много внимателно да правят своите разчети, защото наблюдаваме една практика да се установява, че има недостиг на финансиране. Отправяме апел да се внимава много с организацията на големите спортни състезания. Могат да се подават заявки до месец март“, коментира Керязов.

Министър Керязов добави още, че има осигурено финансиране за завършване на започналите ремонти на спортни бази в страната. „Инфраструктурата е изключително важна за подготовката на българските състезатели. Трябва да ви уверя, че за всички обекти, в които са започнали ремонтни дейности, има осигурено финансиране за завършването им“, потвърди той.