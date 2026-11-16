Френският актьор Жерар Депардийо оттегли жалбата си срещу присъдата от 2025 г. за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка и ще приеме 18-месечната условна присъда. В писмено изявление звездата казва: „Поднасям дълбоките си и искрени извинения на онези, които може да са пострадали“.

Актьорът беше осъден през май миналата година за опипване на 54-годишна декораторка и 34-годишна асистентка по време на снимките на „Les Volets Verts“ („Зелените капаци“) през 2021 г. Той получи условна присъда по делото, което беше широко възприето като тест за филмовата индустрия на страната след #MeToo.

Съдът също така нареди на 77-годишния Депардийо да плати на двете жени общо 29 040 евро обезщетения и името му да бъде вписано в националната база данни за сексуални престъпници.

„На снимачните площадки дълго време се криех зад провокации и груб хумор. Някои от действията ми нямаха последствия. Сега разбрах, че принадлежа към свят, който вече не съществува. Затова реших да оттегля жалбата си“, пише още Депардийо.

По време на процеса миналата година той категорично отричаше обвиненията. Призна, че е използвал вулгарен език на снимачната площадка и е хванал сценографа за бедрата по време на спор, но отрече поведението му да е било сексуално.

През 2018 г. актрисата Шарлот Арнол го обвини, че я е изнасилил в дома му. През август 2025 г. разследващ съдия поиска делото да отиде в съда. Следващата седмица Апелативният съд в Париж ще реши дали то да продължи.

За повече от половин век работа Депардийо се превръща в икона на френското кино. През последните години поведението му към жените е обект на засилен контрол, особено след като документален филм показа как актьорът многократно прави неприлични подмятания и жестове по време на пътуване до Северна Корея през 2018 г.