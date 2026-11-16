Тенис легендата Джими Конърс разкри, че има рак на ухото, но побърза да успокои почитателите си, че лечението му върви в правилната посока.

Американецът призна за диагнозата си по време на епизод от подкаста Advantage Connors, който води заедно със сина си Брет.

„Виждате ли ухото? Възстановяването прогресира от шест седмици насам. Имах рак на ухото. Използвайте слънцезащитния си крем!”, алармира легендарният тенисист. „Всичко върви в правилната посока. Предстои ми още една операция следващата седмица”, допълни бившият номер 1 в света.

74-годишният американец е носител на осем титли от Големия шлем в периода 1972–1996 г. Той продължава да е едноличен рекордьор по брой титли на сингъл при мъжете с впечатляващите 109 трофея, следван от Роджър Федерер (103) и Новак Джокович (102). Конърс е бил на върха в световната ранглиста общо 268 седмици (пето най-добро постижение в историята), като завършва годината като номер 1 в пет различни случая.

След края на активната си състезателна кариера Конърс е треньор на Анди Родик между 2006 и 2008 г., а през 2013 г. работи за кратко и с Мария Шарапова.