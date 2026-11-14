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Филип Лазаров от Bri4ka със съвети за безопасно шофиране в мъгла
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Екоинспекцията в Монтана започна проверки в автосервизи заради съхранение на стари гуми
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Превозвачи протестираха заради забраната за движение на камиони по пътя Велинград - Якоруда
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„Темата на NOVA” в аванс: Как работи системата за спешна помощ по въздух
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Маги и Кремена Халваджиян за 36 години брак: Любовта, изпитанията и тайната да останеш с един човек цял живот
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„Нищо лично“: Бизнесмен замени печалбите с мечтата да построи Града на слънцето
Редактор: Георги Иванов