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Русия удари болница в центъра на Киев. Пострадали са трима души. Сградата на Националния институт за травматология и ортопедия се намира близо до няколко западни посолства.
Ударът беше извършен в 3 часа през нощта. Дрон е засегнал втория етаж на постройката от 19-ти век. Взривът е избил прозорците на близките сгради, включително и на намиращата се отсреща Академия по изкуствата.
Атаката беше извършена след като президентът Зеленски обяви, че ограничения на скоростта на Старлинк са затруднили свалянето на руски дронове. Русия обяви, че е свалила почти 1200 украински дрона през изминалата нощ.
Редактор: Никола Тунев