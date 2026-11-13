Барабанистът на легендарната британска група Duran Duran Роджър Тейлър напуска състава и прекратява музикалната си кариера заради „влошаване на наскоро диагностицирания му тинитус“, съобщи групата.

Основана през 1978 г. в Бирмингам, Централна Англия, Duran Duran е сред водещите представители на британското движение „Нови романтици“ и постига огромен успех във Великобритания и Съединените щати през 80-те години на миналия век.

С хитове като „Girls on Film“, „Rio“ и „Hungry Like the Wolf“ съставът, включващ Тейлър, вокалиста Саймън Льо Бон, клавириста Ник Роудс, басиста Джон Тейлър и китариста Анди Тейлър, допринася за оформянето на характерното музикално звучене на десетилетието.

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При обявяването на оттеглянето на Роджър Тейлър групата подчерта, че той е бил „в основата на звученето на Duran Duran през два забележителни периода“.

„Той свиреше в ранните записи на групата, които определиха облика на епохата, след което се завърна за прочутото съби

ране на оригиналния състав през 2001 г. Участва в създаването и записването на още шест албума, оглавили класациите, и изнесе концерти пред милиони фенове по света“, се посочва в изявление, публикувано в Instagram.

Тейлър, който в момента живее в Съединените щати, определи оттеглянето си като „едно от най-трудните решения, които някога съм вземал“.

„Да свиря на барабани в тази група беше радостта на живота ми и никога няма да мога да благодаря подобаващо на феновете за любовта, която ни показваха през годините“, заяви музикантът. „Но истината е, че тинитусът ми непрекъснато се влошава и достигнах момента, в който трябва да се вслушам в тялото си и в лекарите си“, добави той.

Останалите членове на групата Саймън Льо Бон, Ник Роудс и Джон Тейлър отдадоха почит на своя колега.

„Роджър е наш брат. Неговото свирене на барабани помогна да се оформи характерното звучене на Duran Duran“, заявиха музикантите. „Напълно подкрепяме решението му и му желаем здраве и щастие. Той винаги ще бъде част от това семейство“, добавиха те.

Групата, смятана за един от новаторите в ранната епоха на музикалните видеоклипове, беше включена в Залата на славата на рокендрола в САЩ през 2022 г.

Тинитусът е състояние, при което човек чува звуци като звънене или бръмчене в ушите, без да има съответен външен звуков източник.