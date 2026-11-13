Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия ще участва в евентуални нови преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. По думите му разговорите ще се състоят „през следващите седмици“, докато лидерите на Европейския съюз обсъждаха кой трябва да представлява блока. „Германия ще участва, това е абсолютно ясно“, заяви Мерц в кулоарите на среща на върха на Европейския съюз в Дъблин.

Дискусията за това кой представлява Европа в преговорите с Русия се разгоря отново, след като европейски представители не участваха пряко в преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, проведени по-рано тази седмица в Абу Даби.

В Абу Даби обаче присъстваха делегации от Германия, Франция, Обединеното кралство, ЕС и НАТО. В американският преговарящ Джаред Къшнър посочи, че руският президент Владимир Путин е склонен да приеме европейско участие в процеса. Преговорите с европейско участие „сега се очаква да се проведат за първи път през следващите седмици“, заяви Мерц днес пред журналисти.

„Разбира се, и там ще продължим да представляваме общите европейски интереси“, каза Мерц, който очаква в преговорите да участват същите европейски представители, които вече са присъствали в Абу Даби.

Първият дипломат на ЕС Кая Калас призова събралите се лидери да се придържат към действащите правила на Съюза, съгласно които тя, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представляват ЕС по въпросите на външната политика и сигурността.