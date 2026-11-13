Снимка: Стопкадър
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Как един млад човек успява да съчетава три професии и с всяка от тях да бъде полезен на обществото? Яни Димитров е ватман, зъболекар и преподавател по биология в Немската гимназия. Какво го мотивира да се грижи за пътници, пациенти и ученици — вижте в срещата му с Деси Жаблянова.
Целия разговор гледайте във видеото.