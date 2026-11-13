Как един млад човек успява да съчетава три професии и с всяка от тях да бъде полезен на обществото? Яни Димитров е ватман, зъболекар и преподавател по биология в Немската гимназия. Какво го мотивира да се грижи за пътници, пациенти и ученици — вижте в срещата му с Деси Жаблянова.

Целия разговор гледайте във видеото.