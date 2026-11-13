Нетипични ли са температурите и ураганният вятър за това време на годината и възможно ли е да очакваме извънредни валежи до края на месеца? Темата коментира климатологът проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките в ефира на „Социална мрежа”.

„Това, което наблюдаваме сега, е много типично явление за тази част от годината. Това е т.нар вятър фьон, който предвещава нахлуването на една по-влажна въздушна маса, обикновено от югозапад. Затова се проявява по северните склонове на планините”, каза той.

„Този вятър по-скоро предхожда една топла, влажна въздушна маса, т.е. ще започне да вали в рамките на едно-две денонощия след проявата на този вятър. Това е нормално явление. Този вятър продължава едно-две денонощия”, допълни още експертът.

По думите му може да се очаква успокояване на ситуацията. Той също така отбеляза и факта, че вятърът е топъл, което също е напълно нормално, тъй като неговият механизъм действа по определен начин, който дава този резултат.

За наводненията в Шабла той каза, че там има две дерета, които се събират при самия град и това концентрира водния поток. При падането на голямо количество дъжд и при дадените природогеотрафски условия се стига и до наводнения, допълни Гачев. Той отбеляза, че е важно деретата на реките да се поддъжрат чисти. Също така допълни, че има увеличаване на интензивността на валежите през последните години.

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