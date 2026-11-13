Папа Лъв Четиринадесети отслужи литургия на открито пред огромно множество вярващи край град Чиклайо в Северно Перу. Светият отец, претърпял операция от рак на белия дроб, благодари на Бог, че е жив и отново може да се срещне с хора, които някога го познаваха като свой епископ, допълва агенцията. Литургията беше централното събитие от 12-дневната обиколка на папата в Южна Америка. Според оценки на Ватикана около 1,5 милиона души излязоха по улиците на Чиклайо и присъстваха на богослужението, за да приветстват Светия отец.

В проповедта си Лъв Четиринадесети заяви, че е благословия да се завърне в своята втора родина (той има и перуанско гражданство) точно месец след операцията си заради рак на белия дроб. Хирургичната намеса породи опасения, че посещението му може да бъде отменено, а самият папа определи преживяното като "време на изпитание".

Хората пристигаха пеша и с дълги колони от автомобили на поле край Чиклайо, град на около 10 700 километра от Рим, където роденият в САЩ като Робърт Превост папа, избран за глава на Римокатолическата църква миналата година, все още е наричан "падре" ("отче" на испански) или "амиго" (приятел).

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Възторжени възгласи огласиха пустинната местност Пампас де Пиментел, западно от Чиклайо, когато папата премина сред множеството на папамобил. Вярващите развяваха жълто-белите знамена на Ватикана и се предпазваха с чадъри от силното слънце по тихоокеанското крайбрежие. "Папа Лъв е тук!" и "Папата е от Чиклайо!", скандираха събралите се хора. Той благодари на жителите на Чиклайо за обичта и подкрепата им.

"Когато гледам лицата ви, в сърцето ми се ражда благодарствена молитва към Господ за благословията, която бяхте и продължавате да бъдете в живота ми", каза папата.

Роденият в американския град Чикаго Лъв Четиринадесети е в Перу за последния, изпълнен с емоции етап от обиколката си в три южноамерикански държави. За малко повече от седмица публичните му прояви в Южна Америка привлякоха според оценките около 12 милиона души. Папата прекара около 20 години в страната като мисионер и беше епископ на Чиклайо от 2015 до 2023 г.  

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Снимка: БТА

На 13 октомври папата претърпя операция заради белодробен аденокарцином - най-разпространената форма на рак на белия дроб. Лекарите му заявиха, че заболяването е било локализирано и не се е разпространило, поради което не се налага допълнително лечение.

В Чиклайо някои вярващи прекараха цялата нощ на открито в очакване на днешната литургия, а други пристигнаха рано сутринта. Мнозина трябваше да извървят част от пътя пеша заради автомобилните колони, които се простираха на километри.

Сред тях беше 40-годишната Карина Чинглай, която вървеше с майка си и двете си деца. Четиримата носеха еднакви тениски с образа на папата. "Знаехме, че ще дойдат много хора, но не си представяхме, че ще са толкова много", каза тя. Покрай пътя търговци продаваха шапки, малки кукли с образа на папата и традиционен сладък перуански хляб.

Лъв Четиринадесети пристигна тази сутрин в Чиклайо от Лима със самолет, украсен със стикери с надпис "Лъв Четиринадесети се завръща у дома". Той ще остане в района до неделя, когато приключва поредица от осем прояви, сред които и частна вечеря със свещениците, които бяха негови подчинени по времето, когато беше епископ.

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Снимка: БТА

Чиклайо е четвъртият по големина град в Перу, с население от около 620 000 души и икономика, в която селското стопанство играе важна роля.

Сред вярващите, прекарали нощта в очакване на папата, беше 76-годишната Мария Естер Чосо Рейес. Тя пътува 12 часа с автобус от Лима и пристигна вчера следобед. "Той познава хората в Чиклайо, живял е тук, тук е изпълнявал мисията си", каза жената. "Наистина се нуждаем от неговата благословия", допълни тя.

Други вярващи разказаха, че са тръгнали преди няколко дни от съседен Еквадор. Шестдесет и шест годишната местна жителка Лусмила Корнехо познава папата от времето, когато той беше епископ на Чиклайо. "Това е неговият свиден град", каза тя. "Вълнуващо е да го видим", заявява Корнехо.

папа

Снимка: БТА

Множествата, които посрещат Лъв Четиринадесети в Перу, са най-големите за 18-те месеца от началото на понтификата му. Около три милиона души се събраха в Лима в сряда след пристигането му от Аржентина. По време на обиколката си папата посети и Уругвай.

Лъв Четиринадесети започна пътуването само 24 дни след операцията си, но изглежда в добра форма по време на една от най-натоварените задгранични обиколки на папа през последните десетилетия.

В Перу той приветства възторжено множества от хора, появи се неочаквано на балкона на посолството на Ватикана в Лима, където отседна, и пя местни песни по време на публичните прояви.

Редактор: Станимира Шикова

Източник: Боряна Михайлова, БТА