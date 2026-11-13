32-годишен израелски гражданин е арестуван по подозрение за убийството на 83-годишния Андрей Атанасов, който беше открит тежко ранен в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Задържането е извършено в Израел по международна заповед за арест, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на местната полиция.

Заподозреният е жител на град Бат Ям. Той е задържан от служители на полицията в района на Тел Авив след разследване, проведено в сътрудничество с българските власти. Предстои съдебна процедура, след която се очаква мъжът да бъде екстрадиран в България.

כחודש אחרי האירוע: תושב בת ים נעצר בחשד לרצח אזרחי ישראלי בבולגריה https://t.co/gfsliwDGJa @SenyorEli https://t.co/7CtbsMlqFG — חדשות 13 (@newsisrael13) November 13, 2026

Според израелското издание предполагаемият извършител е напуснал България малко след нападението. Разследващите успели да установят самоличността му с помощта на записи от охранителни камери. По информация на медията жертвата и заподозреният се познавали от години. Позовавайки се на публикации в България, изданието посочва, че една от версиите за нападението е личен конфликт между двамата.

83-годишният Андрей Атанасов беше намерен в критично състояние на 15 октомври в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в столицата. Той беше транспортиран в болница, но няколко часа по-късно почина от нараняванията си. Според първоначалната информация мъжът бил нападнат с твърд предмет, като получил тежки травми по главата. Разследващите работят по версията за умишлено убийство.

Атанасов е дългогодишен преподавател и учен в областта на биофизиката, свързан със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е в катедрата по биофизика и радиобиология още от създаването ѝ през 1972 г. Научните му изследвания са били насочени към белтъците и биологичните мембрани, като е развивал научна дейност и в Германия и Япония.