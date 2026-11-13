Бившият английски халф и съсобственик на "Интер" (Маями) Дейвид Бекъм ще бъде въведен в Националната зала на славата на футбола на САЩ през 2027 г.

Церемонията ще се проведе на 16 април 2027 г. на стадион „Тойота“ във Фриско, Тексас. Към Бекъм в Залата на славата ще се присъединят Джози Алтидор, Лотар Осиандер, Джули Ерц, Меган Рапино и Тату.

50-годишният Бекъм игра за Лос Анджелис Галакси от 2007 до 2012 г. През това време англичанинът спечели две купи на MLS (2011 и 2012) и две титли от редовния сезон (2010 и 2011). След като се оттегли от играта, Бекъм стана съсобственик на "Интер" (Маями). През 2025 г. клубът спечели първата си купа на MLS.