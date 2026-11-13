Снимка: АП/БТА
Силни ветрове причиниха сериозни щети и нарушиха транспортните връзки в Истанбул. На различни места в турския мегаполис са съборени дървета, повредени са автомобили и са разрушени покриви на сгради. Заради опасните метеорологични условия част от обществения транспорт е спрян.
В квартал Еюпсултан части от покрива на пететажна сграда се стоварили върху четири паркирани автомобила. В Султангази се наложила евакуацията на четириетажна жилищна сграда, след като вятърът напълно отнесъл покрива ѝ. За паднали дървета и нанесени материални щети се съобщава и от районите Гюнгьорен и Бахчелиевлер.
İstanbul Eyüpsultan’da fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan büyük parçalar, park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. https://t.co/UOc1kLalDL— A Haber (@ahaber) November 13, 2026
Бурята сериозно затрудни придвижването в града. Преустановени са редица фериботни курсове, включително връзките с Принцовите острови. Нарушения има и в движението на трамваите по линия Т1, а въжените линии Мачка - Ташкъшла и Еюп - Пиер Лоти временно не работят.
Sarıyer'de ağaç devrildi: Park halindeki otomobil ve çevredeki binalarda hasar oluştu İstanbul Sarıyer’de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu. https://t.co/zvpkxHp0qu— Yeni Journal (@yenijournal) November 13, 2026
Местните власти предприеха и допълнителни мерки за безопасност. Достъпът до 12 парка и зелени зони е временно забранен, сред които популярните „Емирган“, „Йълдъз“, „Гюлхане“ и „Бююк Чамлъджа“.
İstanbul Sarıyer’de şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil perte çıkarken, ağacın çarptığı iki binada da hasar oluştu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. https://t.co/w9c7Fizjdn— ENSONHABER (@ensonhaber) November 13, 2026
İstanbul genelinde fırtına etkili olmaya devam ediyor. Caddebostan ve Beylikdüzü'nden anlık görüntüler... İstanbul'u dinliyoruz: #anlatistanbul 09.00 @radyotrafik34 https://t.co/09wg2obmej— Cezayir Doğan (@cezayirdogan) November 13, 2026
Според прогнозите поривите на югозападния вятър могат да достигнат между 60 и 90 км/ч. Валийството на Истанбул предупреди, че опасното време ще се задържи до следобедните часове на следващия ден, и призова жителите да бъдат особено внимателни.
Редактор: Цветина Петкова