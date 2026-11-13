Силни ветрове причиниха сериозни щети и нарушиха транспортните връзки в Истанбул. На различни места в турския мегаполис са съборени дървета, повредени са автомобили и са разрушени покриви на сгради. Заради опасните метеорологични условия част от обществения транспорт е спрян.

В квартал Еюпсултан части от покрива на пететажна сграда се стоварили върху четири паркирани автомобила. В Султангази се наложила евакуацията на четириетажна жилищна сграда, след като вятърът напълно отнесъл покрива ѝ. За паднали дървета и нанесени материални щети се съобщава и от районите Гюнгьорен и Бахчелиевлер.

Бурята сериозно затрудни придвижването в града. Преустановени са редица фериботни курсове, включително връзките с Принцовите острови. Нарушения има и в движението на трамваите по линия Т1, а въжените линии Мачка - Ташкъшла и Еюп - Пиер Лоти временно не работят.

Местните власти предприеха и допълнителни мерки за безопасност. Достъпът до 12 парка и зелени зони е временно забранен, сред които популярните „Емирган“, „Йълдъз“, „Гюлхане“ и „Бююк Чамлъджа“.

Според прогнозите поривите на югозападния вятър могат да достигнат между 60 и 90 км/ч. Валийството на Истанбул предупреди, че опасното време ще се задържи до следобедните часове на следващия ден, и призова жителите да бъдат особено внимателни.

Редактор: Цветина Петкова

Източник: Кристиан Стратев, БТА