Снимка: Алис Дамянова, NOVA
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Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” репортерът на NOVA Алис Дамянова ще ни въведе в зелената магия на Азорските острови.
Сао Мигел неслучайно си е спечелил прозвището „Зеленият остров“, тъй като успява да омагьоса стъпилите тук със своите безкрайни смарагдови пейзажи.
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Снимка: Алис Дамянова, NOVA
В дъното на тази депресия се формират синьо и зелено езеро. Легендата гласи за невъзможната любов между принцеса със сини очи и пастир със зелени очи. При последната им среща езерата са се формирали от пролятите сълзи заради тази трагична любовна история.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
Редактор: Никола Тунев