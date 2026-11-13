Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” репортерът на NOVA Алис Дамянова ще ни въведе в зелената магия на Азорските острови.

Сао Мигел неслучайно си е спечелил прозвището „Зеленият остров“, тъй като успява да омагьоса стъпилите тук със своите безкрайни смарагдови пейзажи.

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Снимка: Алис Дамянова, NOVA

В дъното на тази депресия се формират синьо и зелено езеро. Легендата гласи за невъзможната любов между принцеса със сини очи и пастир със зелени очи. При последната им среща езерата са се формирали от пролятите сълзи заради тази трагична любовна история.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.