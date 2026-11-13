Засилването на диалога между парламентите на България и Словакия ще допринесе за задълбочаване на дългосрочното и взаимноизгодно партньорство във всички области от взаимен интерес. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на разговора си с председателя на Националния съвет на Словашката република д-р Рихард Раши.

Председателят на Народното събрание е в Братислава за участие в срещата на председателите на парламенти на страните от Вишеградската четворка и на страните от групата Преговори по Многогодишната финансова рамка 2028-2034 г. (V4+ „Приятели на кохезията“). Михаела Доцова поздрави своя колега за отличната организация на форума и изрази увереност, че по-доброто разбиране на националните позиции и защитата на общите интереси е важна за всички държави членки на ЕС.

Снимка: Пресцентър на парламента

Уверена съм, че активизирането на политическия диалог, включително обмяната на мнения на ниво парламентарни комисии и разговори между народните представители от групите за приятелство в двата парламента, ще спомогне за разширяване на двустранното сътрудничество по приоритетни теми като евроинтеграция, енергетика, сигурност, околна среда, свързаност, туризъм и други, подчерта Михаела Доцова. Тя оцени двустранните отношения между България и Словакия като отлични и стабилни, изградени на солидна историческа основа, традиционно приятелство, сътрудничество и партньорство.

Председателят на Националния съвет на Словашката република д-р Рихард Раши каза, че двете страни имат прекрасни отношения и отлично си партнират в ЕС, НАТО и множество международни организации. Българската култура и особено делото на славянските първоучители светите братя Кирил и Методий има силно присъствие в Словакия, подчерта той.

По време на визитата си в Братислава председателят на Народното събрание Михаела Доцова поднесе цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий и техния ученик Горазд в градината на Братиславския замък.