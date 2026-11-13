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В последния ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха музикантът Стоян Михалев, политологът Милен Желев и адвокатът Ангел Чакъров.
Първата тема, която обсъдиха гостите, беше свързана с казуса "Кауфланд" и задочния спор между ръководството на веригата и държавата.
Те коментираха и въпроса как се източват 719 000 евро за имитация на образование в село Бояново?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Станимира Шикова