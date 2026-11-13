В последния ден на работната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха музикантът Стоян Михалев, политологът Милен Желев и адвокатът Ангел Чакъров.

Първата тема, която обсъдиха гостите, беше свързана с казуса "Кауфланд" и задочния спор между ръководството на веригата и държавата.

Те коментираха и въпроса как се източват 719 000 евро за имитация на образование в село Бояново?

Цялото предаване гледайте във видеото.