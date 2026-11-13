· Средната стойност на поръчките на абонатите на Genius е €410 – с над 19% повече от средната за всички клиенти

· Първите продукти бяха продадени по-малко от 60 секунди след началото на кампанията, а първата поръчка е за кафеавтомат и робот за миене на прозорци

· Клиентите са добавяли в количката си средно по 4,3 продукта, със 7,5% повече в сравнение с първите 2 часа миналата година, а средната стойност на поръчките на клиент е €344

· За първите 2 часа 83,7% от посещенията са направени от мобилни устройства, при 73% за същия период на 2025 г., а 41% от поръчките са платени с карта

· Кампанията продължава до 20 ноември, с възможност за плащане на безлихвени вноски и томбола с многобройни награди

14-ото издание на eMAG Black Friday в България и първото в евро започна в 07:02 ч. тази сутрин, като клиентите на платформата показаха, че са се подготвили предварително за събитието с най-много отстъпки в годината и награди*. За първите 2 часа на кампанията всеки клиент е слагал в количката си средно по 4,3 продукта, със 7,5% повече в сравнение с първите 2 часа миналата година, а средната стойност на поръчките на клиент е €344.

Първите продукти бяха продадени по-малко от 60 секунди след началото на кампанията, като първата поръчка е направена от Айтос – за кафеавтомат Philips EP2220/10 и робот за миене на прозорци iHunt Window Robot 3.

„Цяла година сме разумни, а тази сутрин видяхме как изглеждат вълнението и подготовката – с поръчки още през първите 60 секунди след старта на кампанията. Първите два часа показват и колко разнообразни са покупките – от техника до продукти, които хората използват всеки ден. Black Friday остава събитие, което клиентите очакват и на което се доверяват, а до 20 ноември в кампанията има още хиляди продукти с най-ниска цена за годината**“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

И тази година по-голямата част от посещенията на платформата са от мобилни устройства, като делът им продължава да расте – за първите 2 часа той е 83,7%, при 73% за същия период на миналата година. Общото време, което посетителите са прекарали в eMAG, е 5 години, 114 дни и 22 часа.

Топ категории по брой продадени продукти на платформата за първите 2 часа

Продукти за всеки ден за семейството и домашния любимец – 18 733 бр. (водеща подкатегория: препарати и разтвори за почистване) Лична грижа и козметика – 17 753 бр. (водеща подкатегория: лична хигиена) Детски артикули и играчки – 10 617 бр. (водеща подкатегория: пелени и аксесоари) Мебели и продукти за дома – 7 512 бр. (водеща подкатегория: съдове за готвене) Малки електроуреди – 5 919 бр. (водеща подкатегория: поддръжка на дома) Телефони, таблети и джаджи – 5 436 бр. (водеща подкатегория: мобилни телефони) ТВ, електроника, фото и гейминг – 3 886 бр. (водеща подкатегория: телевизори) Лаптопи, IT продукти и офис – 3 746 бр. (водеща подкатегория: периферия) Големи електроуреди – 3 407 бр. (водеща подкатегория: съдомиялни и сушилни) Мода и спорт – 3 233 бр. (водеща подкатегория: мъжко облекло)

Топ 10 области по средна стойност на поръчките на клиент

За първите 2 часа на кампанията поръчките с най-висока стойност средно на клиент са от Кърджали, следвана от Ямбол, Хасково, Варна и София-град. В първата десетка са още Бургас, Смолян, Благоевград, Пазарджик и Видин.

Genius по време на Black Friday

Средната стойност на поръчките на абонатите на Genius е €410 – с над 19% повече от средната за всички клиенти (€344). Genius клиентите са поръчвали средно по 5,6 продукта, при 4,3 за всички клиенти, а 53,4% от поръчките им са насочени към автомат easybox. До 22 ноември Genius – абонаментът с опции за безплатна доставка и ексклузивни оферти – може да бъде закупен на половин цена за €7,62.

Marketplace и доставка

За първите 2 часа поръчки са получили 2 823 Marketplace търговци, които са продали общо 20 404 продукта. За доставка и тази година клиентите предпочитат автоматичните шкафчета easybox – в населените места с автомати над 85% от поръчките са насочени към тях.

Акценти от първите 2 часа на eMAG Black Friday 2026:

· Средно по 4,3 продукта и €344 на клиент

· 83,7% от посещенията са от мобилни устройства

· 41% от поръчките са платени с карта

· Първите продукти са продадени по-малко от 60 секунди след началото на кампанията

· „Златната секунда“ – 65 секунди след началото на кампанията (31 поръчки, направени в рамките на една секунда)

eMAG Black Friday 2026 продължава до 20 ноември. Потребителите имат възможност да се възползват от безлихвени вноски с онлайн одобрение – 10 месечни вноски за покупки над €149 и 20 месечни вноски за покупки над €299, – както и да платят с кредитна карта.

Клиентите ще получават по едно участие в томбола с многобройни награди при всяка регистрирана поръчка на стойност над €50.

*Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/магазини/компании извън платформата.

**Важи за периода 1.01–12.11.2026 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 12 ноември 2026 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период, и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.