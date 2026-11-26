Продавате автомобила си и не знаете каква цена да сложите в обявата. Ако е твърде ниска, ще загубите пари. Твърде висока - обявата стои месеци наред без нито едно обаждане. Същият проблем има и купувачът от другата страна, който вижда обява и не е сигурен дали цената е честна.

От октомври 2026 г. Atara.bg дава отговор на този въпрос с нова функция в потребителските профили, наречена Checky . До момента инструментът се ползваше само от автокъщи, а сега всеки частен потребител може да се възползва безплатно.

Потребителят въвежда марка, модел, година и модификация на автомобила, след което добавя пробег и състояние. Инструментът показва в какъв ценови диапазон се движи този автомобил на пазара в момента, плюс обобщена оценка от 0 до 100 точки, наречена Checky Score.

Числото се чете лесно. Над 70 точки означава, че автомобилът е добре позициониран и има потенциал да се продаде бързо. Между 45 и 69 точки обявата е в рамките на нормалното за пазара. Под 45 точки е ясен сигнал, че цената вероятно е завишена спрямо сравними автомобили.

Продавачът може да види реалната пазарна позиция на автомобила си, преди да публикува обява, вместо да гадае или да се ориентира само по няколко случайни реклами. За купувача функцията дава бърз начин да провери дали цената на обява, която харесва, е в нормалните граници, преди да плати капаро или да се обвърже. Допълнително инструментът показва колко търсен е конкретният модел на пазара към момента на оценката и какъв е очакваният срок за продажба, за да може всеки индивидуален потребител да реши дали инвестицията е разумна.

Всеки частен потребител разполага с 1 безплатна проверки в своя профил в Atara.bg, а резултатът може да се изтегли и като PDF документ.

Функцията вече е активна за всички потребители с профил в Atara.bg