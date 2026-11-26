Над 80% от студентските общежития в „Студентски град” имат проблем с топлата вода, а някои блокове са без парно и топла вода вече повече от два месеца. Получени са сигнали, че част от блоковете имат проблем и с електричеството. Това коментира в ефира на NOVA NEWS председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков във връзка с проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата.

„Ситуацията е изключително динамична и всеки ден има промяна в това дали при някого за час-два се е появила топлата вода, или отново е изчезнала”, заяви той.

„Преди няколко дни температурата в една стая в студентското общежитие в 8 часа сутринта беше 16 градуса. Получаваме сигнали от колеги, че те си тръгват от своите общежития, защото повече от 40-50 дни нямат нормални условия”, сигнализира Стойков.

По думите му още преди повече от месец Националното представителство на студентските съвети е изпратило писмо с искане за среща с „Топлофикация” заради проблема. Той заяви, че на днешната работна среща, свикана от кмета на София Васил Терзиев, ще бъде поискано незабавно възобновяване на топлоподаването и възстановяване на нормалния живот в студентските общежития.

„Ако това не е възможно, да се помисли за механизъм, за да може колегите да бъдат компенсирани под някаква форма. Как тези колеги, които решиха да се приберат с пълно основание по родните си места, ще бъдат компенсирани за загубата на учебния процес?”, заяви Стойков. По думите му от срещата се очакват конкретни решения и ангажименти, които да бъдат поети към студентската общност.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети пое ангажимент да представи всички сметки за електроенергия, които пристигнат при него през следващия месец. „Още сега сигнализират колеги, че за една стая от 18 квадрата се плаща от порядъка на 120, 130 до 150 евро ток, което е изключително много за една такава стая”, посочи Стойков.

В петък е насрочен и протест, в който ще се включат не само представители на студентската общност, но и жители на други столични квартали, засегнати от проблема с топлоподаването.

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