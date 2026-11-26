Германският супермодел и актриса Верушка, чието истинско име е Вера фон Лендорф, е починала във вторник на 87-годишна възраст в Берлин, съобщи „Билд“, позовавайки се на информация от семейството ѝ.

Верушка е сред най-разпознаваемите лица на модата през 60-те и 70-те години на миналия век и е смятана за първия германски супермодел. Тя придобива международна известност с участието си във филма „Фотоувеличение“ на италианския режисьор Микеланджело Антониони от 1966 г., припомня БТА.

Родена е на 14 май 1939 г. в Източна Прусия в аристократично семейство. Баща ѝ, граф Хайнрих фон Лендорф, е екзекутиран от нацистите през 1944 г. заради участието си в заговора за убийството на Адолф Хитлер.

Пътят ѝ към модата започва през 1959 г., когато фотографът Уго Мулас я открива във Флоренция, където тя учи изкуство. По-късно Вера фон Лендорф приема артистичния псевдоним Верушка и се превръща в един от най-търсените фотомодели в света. Появява се многократно на корицата на списание „Вог“ и работи с прочути фотографи като Ричард Аведон и Ървинг Пен.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

През 2006 г. тя участва и във филма за Джеймс Бонд, в който изпълнява ролята на една от участничките в покер играта.

Снимка: Getty Images