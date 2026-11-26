Строителна техника влезе в терен в квартал „Чайка“, където трябва да бъде изградена жилищна кооперация. Мястото е бивша детска площадка и алея край блок 33. Строежът беше спрян през лятото след недоволство на жителите. Сега дейностите са подновени, а случаят предизвика ново напрежение, както и взаимни обвинения.

През юли бяхме жителите на квартал „Чайка“ споделиха, че са притеснени, тъй като една сутрин са се събудили и са видели огради и началото на строителен обект за жилищна кооперация. Тогава те бяха готови на серия от протести. Имаше масово недоволство и в крайна сметка строежът беше временно замразен. Но сега дейностите по него отново са подновени.

Калин Ботев, който живее в квартала, каза, че това се случва по-малко от 24 часа след отстраняването на Благомир Коцев. Той допълни, че точно Коцев и част от администрацията стоят зад спирането на строежа.

Мъжът каза, че хората са заплашвани с полиция, вдигането на колите им с паяк.

Друг жител сподели, че този терен умишлено не е поддържан през годините, а теренът е представен на купувачите като празно пространство.

Адвокат Камелия Владимирова защитава интересите на хората от квартала. Тя посочи, че е заведено дело по случая, следва да бъде направена и съответната експертиза. Съдът обаче трябва да се произнесе дали гражданите имат основание да обжалват разрешението за строеж. Тя изрази опасения, че след отстраняването на Коцев няма да могат да спрат строителството.

Местните жители са готови да продължат с протестите.

Във вчерашния ден Благомир Коцев публикува в страницата си във Facebook следната информация: „Започна светкавичното изграждане на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в квартал „Чайка“, което спрях след мощно недоволство от гражданите още през лятото. Проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров”.

На поставените ограждения на терена стои надпис на „Планекс” като фирма, която ще се занимава със строителството. Оттам обаче изпратиха официална позиция, в която пише, че „Планекс” не е собственик на имота, нито възложител на строителството. Дружеството е било ангажирано като изпълнител, но този ангажимент е прекратен по взаимно съгласие, за което е съставен и съответния акт.

От ГЕРБ – Варна вчера дадоха пресконференция, на която областният координатор арх. Стоян Петков каза, че няма нищо с въпросния проект. Жителите на квартала обаче не смятат, че това е така. Калин Ботев каза, че Стоян Петков е консултант на проекта.

Председателят на общинския съвет вчера също отрече пред NOVA да има общо със строежа.

Повече гледайте във видеото.