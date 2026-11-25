Тунел за автомобили под Морската градина на Варна с директна връзка на крайбрежната алея. Във вторник Благомир Коцев заяви, че това е една от ябълките на раздора, довела до свалянето му от поста. Той отказал да подкрепи идейния проект на стойност 350 хиляди евро.

На извънредно заседание обаче местният парламент одобри финансирането му. Срещу тунела се обявиха и граждани, които готвят протест на 5 декември. Организаторите посочват, че самото му изграждане може да стигне стойността на втори Аспарухов мост или с парите да се направи дългоочаквания ремонт на настоящия.

Целта на проекта, според Коцев, е да има бърза връзка с така наречения „град в града”, който в момента се строи на „Алея Първа”.

Дължината на тунела се предвижда да бъде около 380 метра, с 2 ленти за движение, както и велоалеи.

Един от основните акценти в проекта е кула с панорамен асансьор. Кулата е в най-напреднал етап и трябва да има две асансьорни клетки. В напреднал етап на строеж е също Международен конгресен център, минерални басейни, СПА зони и спортни зони. Стойността на проекта е 80 милиона лева.

Той всъщност датира от 2009 г., но многократно е атакуван от граждански организации с мотив, че ще се изгуби изцяло пешеходния облик на зоната и ще доведе до голям автомобилен трафик.

Облажвано е решението на РИОСВ да не се прави оценка за екологичното въздействие в резултат на строителните дейности. Магистратите обаче смятат, че по никакъв начин проектът няма да бъде в противоречие на екологичното законодателство.

Бизнес интересите във Варна

Журналистът Спас Спасов обясни в ефира на „Здравей, България", че през 2009 година „Холдинг Варна" купува терен от 118 декара в центъра на града. „Там трябва да бъде изграден конгресен център, заведения и други сгради, които предварително бяха обявени като сгради за обществено ползване, за държавни администрации. Дали това ще се случи е съвсем отделен въпрос и как точно ще се случи. Проектите, които „Холдинг Варна“ представяше в годините от 2009 досега, се отличаваха радикално един от друг и никой от тях не беше последен. Именно проблемът с този строеж, с това строителство, което трябва да се разгърне в тази зона, доведе и до катаклизмите, на които сме свидетели през последните дни", смята Спасов. По думите му целият трафик трябва да бъде вкаран в тази зона, за да може тунелът да обслужва сградите, които ще бъдат изградени.

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