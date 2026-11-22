Четиригодишно проучване на Българската фондация „Биоразнообразие“ разкрива уникалното значение на торфищата в Родопите. Учените настояват за по-добрата им защита и за разширяване на границите на защитената местност.

Торфищата заемат едва 0,1% от територията на България, но имат огромно значение за природата. Те задържат големи количества въглерод, намаляват парниковите газове и риска от наводнения, а също така осигуряват местообитание на редки растителни и животински видове. Когато бъдат увредени, най-често заради пресушаване, натрупаният въглерод се освобождава обратно в атмосферата.

В продължение на четири години екип на Българската фондация „Биоразнообразие“ изследва Чаирските езера в Родопите. Проектът е подкрепен и от партньорска компания, която се включва с ангажимент към опазването на водите и уникалната екосистема.

Част от резултатите вече могат да бъдат видени на място. Доброволци и учени са премахнали папура от торфените острови и са ограничили растежа на дърветата, които застрашават тяхната устойчивост. Чрез специална обработка дърветата постепенно изсъхват, а някои от по-малките падат върху островите и служат като основа за натрупването на нов торф.

Проучванията са установили 29 вида мъхове, сред които много сфагнови. Потвърдено е и единственото известно находище в България на блатна хамарбия – рядка орхидея.

Учените изследват и способността на торфищата да поглъщат въглерод. За целта използват метод, при който в почвата се заравят пакетчета чай. Те се изваждат след определен период, а разликата в теглото им помага да се оцени процесът на разграждане и задържане на въглерод. Предстои резултатите да бъдат сравнени и с лабораторни анализи.

Според Румяна Иванова от Българската фондация „Биоразнообразие“ опазването на Чаирските езера изисква по-широк национален подход. Една от важните стъпки е създаването на работна група с участието на всички заинтересовани страни. Друга цел е разширяване на защитената местност, така че границите ѝ да обхванат езерата изцяло.

От фондацията настояват темата да излезе извън рамките на конкретния проект и да обхване торфените почви и влажните зони в цялата страна. Необходимо е те да бъдат картографирани, проучени и да бъдат разработени правила за опазването им. Според Петя Манастирска от компанията партньор е важно тези местообитания да бъдат включени и в националните планове за възстановяване и устойчивост.

Работата по Чаирските езера вече привлича и международно внимание. Български учени са включени в европейски проект, който разработва стратегии за опазване на влажните зони и торфените екосистеми. Целта е националните политики да бъдат подготвени до края на годината и приети до края на 2027 г.

За посетителите в района са поставени информационни табели, които разказват за историята, растителния и животинския свят на езерата, както и за правилата за поведение. Популяризирането на местността привлича все повече туристи и предизвиква интереса на местните туристически организации.

Чаирските езера са група от седем високопланински водоема на около 1400 метра надморска височина. Сред горите и ливадите на Родопите те съхраняват ценна природна среда, чието богатство учените тепърва проучват.

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