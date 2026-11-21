От 22 ноември се преустановява движението по участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“, съобщиха от СДВР.

Причината за ограничението е установена повреда на дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“. Мярката се предприема с цел гарантиране на безопасността на участниците в движението.

Засегнатият участък ще остане затворен до отстраняване на повредите и възстановяване на безопасните условия за преминаване. Конкретен срок за приключване на ремонтните дейности не се посочва. Екипи на „Пътна полиция“ към СДВР ще регулират трафика в района, ще подпомагат шофьорите и ще следят за спазването на временната организация на движението.

От столичната полиция призовават водачите да се съобразяват с пътната сигнализация и указанията на униформените служители. На гражданите, които планират да пътуват в района, се препоръчва предварително да изберат алтернативни маршрути, да предвидят повече време за придвижване и да проявяват търпение заради въведените ограничения.

Припомняме, че по-рано за опасната фуга на Южната дъга на столичния Околовръстен път сигнализираха зрители на NOVA. Фугата на моста над бул. „Симеоновско шосе” беше дълбока над 50 сантиметра и широка над 20, а около нея имаше множество елементи от автомобили, включително тасове от гуми, както и шахта без капак в близост.

Според пътния експерт инж. Ясен Ишев състоянието на съоръжението е аварийно, а опасността от сериозно ПТП – голяма. От Столичната община посочиха, че отсечката се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), пред която общината настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е работила по над 50 преписки и сигнала и е изпратила ново официално писмо на 9 октомври 2026 г. Тогава от АПИ отклониха поканата на NOVA за интервю и не отговориха на изпратените въпроси.