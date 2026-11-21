Мъж пострада при експлозия на моторна яхта, плаваща под български флаг, на полуостров Халкидики. Инцидентът е станал около 19 ч. в петък на пристанище Сани, съобщиха гръцките медии „Катимерини“, CNN Greece и обществената телевизия ERT.

По информация на изданията „Та Неа“ и „Прото Тема“ пострадалият е гръцкият капитан на плавателния съд, който е бил единственият човек на борда по време на взрива.

Мъжът е получил изгаряния по лицето и ръцете. Според „Та Неа“ той е транспортиран за лечение в болница „Папагеоргиу“ в Солун, като състоянието му не буди безпокойство. Вследствие на експлозията яхтата е претърпяла значителни материални щети, а в корпуса ѝ е започнала да прониква вода. Предприети са действия по нейното изпомпване.

Около плавателния съд е поставено специално защитно заграждение, за да се предотврати евентуално замърсяване на морето. Причините за експлозията се изясняват от гръцките власти. Към момента местните медии не съобщават информация за собственика на яхтата.