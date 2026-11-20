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Датските власти обявиха, че са предотвратили опит за убийство на американско-украинския рап изпълнител Киевстоунър, планиран от руските разузнавателни служби. Покушението е трябвало да бъде извършено през септември, малко преди негов концерт в Дания.
Полицията е задържала трима души, свързани с датския престъпен свят, малко преди концерта на 25 септември. Събитието впоследствие е било отменено. По-късно същата вечер е арестуван и четвърти заподозрян.
„Нашата категорична оценка е, че опитът за покушение е бил планиран от руските разузнавателни служби“, заяви на пресконференция ръководителят на датската служба за национална сигурност и разузнаване Расмус Кифер-Кристенсен.
Според прокуратурата заподозрените са пътували към мястото на концерта северно от Копенхаген, когато полицията ги е спряла. У тях са открити два заредени пистолета и два ножа. Задържането е станало пет минути преди началото на събитието. Според обвинителния акт един от заподозрените е закупил билет за концерта.
Statement by Prime Minister Mette Frederiksen https://t.co/A9DLjdHUd8— Statsministeriet (@Statsmin) November 20, 2026
Четиримата са обвинени в подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба и опит за убийство. Пред съда те са отрекли вината си, съобщават местни медии.
„Опит за убийство, организиран от Русия, е нещо, което не сме виждали досега в Дания. Това създава впечатление за една все по-агресивна Русия, която е склонна към поемане на рискове“, коментира Кифер-Кристенсен.
Смятаме, че този случай е важен за разбирането на заплахата, която Русия представлява за Дания
Междувременно стана ясно, че Дания е изгонила руския военен аташе в страната. Това съобщи външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от "Ройтерс".
Ако Русия имаше по-голям дипломатически персонал в Копенхаген, щяхме да предприемем по-сериозни мерки
През септември датската разузнавателна служба съобщи, че Русия вербува датски граждани за планиране на саботажи срещу отбранителни компании в страната, свързани с Украйна.
Вълна от международни реакции заваляха след разкритията. Германските власти определиха като осъдителен опита за убийство на украинско-американски артист в Дания. От Берлин заявиха, че Русия пренася насилието и сплашването си в Европа, и изразиха солидарност с Дания. Германия обеща съвместно противодействие на руските заплахи.
The assassination plot by Russian intelligence services against a 🇺🇦 🇺🇸 artist in #Denmark is appalling. Russia continues to spread violence and intimidation across Europe. Denmark 🇩🇰can count on our unwavering solidarity. Together, we will resolutely stand up to Russian threats.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 20, 2026
Президентът на Финландия заяви, че Русия продължава хибридната си кампания в Европа, за което свидетелстват действията ѝ в Дания. Той подчерта, че опитите за сплашване и отслабване на готовността на европейските държави да подкрепят Украйна няма да успеят.
Александър Стуб изрази пълна солидарност с Дания, която определи като северен съюзник и приятел на страната, и заяви, че Финландия ще продължи безусловната си подкрепа за Украйна.
Russia continues its hybrid campaign in Europe, as evidenced by its actions in Denmark. Attempts to intimidate us and undermine our willingness to support Ukraine will not succeed. Finland stands in full solidarity to our Nordic friend and Ally Denmark. We will continue our unwavering support for Ukraine.— Alexander Stubb (@alexstubb) November 20, 2026
Президентът на Латвия заяви, че Русия продължава провокативната си политика и ескалацията на напрежението спрямо Европа. Той определи като изключително тревожна информацията за подготвян от руските разузнавателни служби опит за убийство в Дания и изрази пълна солидарност с датската страна и премиера Мете Фредериксен.
Russia continues provocative and escalatory policy towards Europe. Information about a Russian intelligence-backed assassination plot in Denmark is deeply troubling. Latvia expresses full solidarity with Denmark and @Statsmin Mette Frederiksen.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 20, 2026
Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че страната застава твърдо зад Дания след официалното заключение на датските власти, че Русия е свързана с опита за убийство през септември. Той изрази пълна подкрепа за предприетите от Копенхаген ответни мерки.
Цахкна посочи, че руската агресия не се ограничава до Украйна. По думите му в Европа са регистрирани кибератаки, саботажи и нападения срещу критична инфраструктура, организирани от руските служби за сигурност. Според него вече има и случаи, при които хора са пряко атакувани. Той определи тези действия като част от по-широка кампания, застрашаваща сигурността на Европа.
Estonia stands firmly with Denmark following its official attribution of the September assassination attempt to Russia and fully supports the countermeasures. Russia's aggression does not stop at Ukraine's borders. Across Europe, we have seen cyberattacks, sabotage and attacks on critical infrastructure organised by Russian security services. Now, even people are being directly targeted. These are not isolated incidents, but part of a wider pattern of Russian hostile activities threatening Europe's security. Condemnation alone is not enough. We must continue to call out Russia for these attacks and respond together with stronger pressure on Russia. Moscow cannot be allowed to exploit Europe's openness, intimidate our societies or divide us.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 20, 2026
Външният министър на Швеция заяви, че страната изразява пълна солидарност с Дания след разкриването на осуетен от датските власти опит за убийство, организиран от Русия. По думите му случаят е поредното доказателство за все по-безразсъдното поведение на Москва.
Мария Малмер Стенергард подчерта, че подобни действия ще засилят решимостта на Швеция да увеличи подкрепата си за Украйна и натиска върху Русия.
Sweden stands in full solidarity with Denmark following today's attribution of a Russian-organised assassination attempt foiled by Danish autorities. This is further evidence of Russia's increasingly reckless behaviour. Such actions will only strengthen our resolve to increase support to Ukraine and pressure on Russia.— Maria M Stenergard (@MariaStenergard) November 20, 2026
Редактор: Георги Иванов