Турция стана първата страна, която добави безпилотен изтребител към въоръжението си, след като първият боен самолет „Къзълелма” беше доставен на силите за сигурност, обяви разработчикът „Байкар”, цитиран от турски медии.

От компанията заявиха, че три единици са влезли в активна служба след 600 тестови и тренировъчни полета. „Байкар” не уточни датата на доставка, нито кой е получил самолетите.

„Днес е исторически ден, в който една голяма мечта се превръща в реалност”, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган.

„Вярвам, че нашата славна армия ще постигне победа след победа с „Къзълелма” на „Байкар” и се надявам, че този горд етап ще донесе голям успех”, написа Ердоган в турската социална мрежа NSosyal.

Проектиран за ниска радарна видимост и висока маневреност, „Къзълелма” има максимално тегло при излитане от 8,5 тона и полезен товар от 1,5 тона, поместен във вътрешен отсек за оръжия. Самолетът може да достигне максимална скорост от 0,9 Маха, или 90% от скоростта на звука, и да остане във въздуха повече от три часа.

Според компанията „Къзълелма” е първият безпилотен боен самолет, който сваля въздушна цел, открита от собствения му активен електронно сканиран радар, използвайки произведена в страната ракета „въздух-въздух”.

Концептуалните изображения на „Къзълелма” бяха публикувани през юли 2021 г., а производството започна през март 2022 г. Първият му полет беше осъществен през декември 2022 г., изпреварвайки плановете на компанията за 2023 г.