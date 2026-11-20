Разговорите между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в Китай не дават основание да се очаква скорошен край на войната в Украйна, а последните изявления на руския президент потвърждават намерението на Москва да продължи ударите в Черно море. В същото време България остава с ограничени възможности за наблюдение и защита на собствената си акватория. Това коментираха международните анализатори Руслан Трад и Огнян Даскарев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Думите на Путин потвърждават всъщност отдавнашни руски доклади. Тогава в каналите в Telegram, свързани с руското Министерство на отбраната, бяха публикувани сводки, в които се посочваше кои кораби са ударени и защо са ударени. Там беше заявено и че ударите няма да спрат. Сега видяхме официално потвърждение на цялата стратегия на Руската федерация за Черно море“, обясни Руслан Трад. По думите му предвижданият съвместен хъб с участието на България, Румъния и Турция няма да има оперативни функции, а ще бъде аналитично звено за обмен на информация и изготвяне на анализи.

Според Трад войната вероятно няма да приключи нито тази, нито следващата година, а разширяването на черноморския фронт вече засяга пряко България. Той обърна внимание и на информацията за регистриран взрив в близост до населено място в Източна Полша на фона на руската атака срещу Западна Украйна, като уточни, че обстоятелствата се проверяват. „Може би ще има още такива отломки и заплахи, но това е някакъв сигнал. Едва ли някой очаква, че войната ще спре тази година или може би следващата. Русия може да я води още много време, както и Украйна може да се защитава още много време. Въпросът е каква ще бъде крайната цел“, коментира той.

Огнян Даскарев също предупреди за риск от засилване на руските атаки в западната част на Черно море. Според него една от целите на Москва е да прекъсне и оставащите възможности на Украйна за морска търговия. „Украинците изнасят селскостопанската си продукция, главно зърно, през дунавските пристанища и оттам през румънския канал „Сулина“ корабите навлизат в Черно море. Руснаците искат да прекратят и тази търговия, която сега е много по-малка, защото големите пристанища са блокирани“, обясни той.

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