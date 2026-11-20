Главният съветник по киберсигурността на президента на САЩ Доналд Тръмп, Шон Кеърнкрос, напуска поста си на фона на неотдавнашната поредица от технически сривове, потвърди официален представител на администрацията. Кеърнкрос беше избран от Тръмп и утвърден от Сената през август 2025 година. Очаква се негов приемник да бъде Кирстън Дейвис, която досега отговаряше за киберсигурността в министерството на отбраната на САЩ, написа държавният секретар Марко Рубио в публикация в X.

Като национален директор по киберсигурността Кеърнкрос съветваше президента по въпроси, свързани с киберсигурността и политиката за защита на данните. Той бе съветник в Белия дом и по време на първия мандат на Тръмп.

В САЩ неотдавна бяха отчетени поредица от технически сривове и прекъсвания, засегнали услуги като Outlook на Microsoft, Федералната авиационна администрация, Агенцията за национална сигурност и банките. Правителствени служители многократно се опитаха да успокоят обществеността, като заявиха, че няма доказателства някой от случаите да се дължи на кибератака.

Позовавайки се на два анонимни източника, информационният сайт „Аксиос“ съобщи, че Кеърнкрос не е искал да остане на поста си в продължение на още две години и затова се оттегля, за да даде на Тръмп възможност да назначи негов приемник преди демократите да поемат контрола над Сената през януари, тъй като законодателният орган ще трябва да одобри новото назначение.