-
Картина на Ван Гог бе продадена за рекордните 190 млн. долара
-
Манията по най-очакваната видеоигра GTA 6 завладя света
-
„Вояджър 1“ достигна разстояние от един светлинен ден от Земята
-
Танцуващи роботи превзеха улиците на Китай и поставиха рекорд на Гинес (ВИДЕО)
-
"Див кон девет" - най-интерените факти около филма
-
„Мистър София 2026“ събира претендентите за юбилейното 15-о издание на конкурса
В Рим бяха отворени за посещение останките от библиотека, която според археолозите е била една от най-значимите в античния свят. Става дума за западната част на „Библиотека Улпия“, наречена така на родовото име на император Траян.
Тя е разположена в рамките на Форума на Траян - последният и най-велик от императорските форуми, изграден през 112-та година.
Двуетажната библиотека е била разделена на западна сграда за съхранение на документи на гръцки език и източна сграда, в която са се съхранявали текстове на латински. Там са се пазели и картотекирали официалните документи на Сената. Смята се, че там са били най-малко 10 000 свитъка.
Редактор: Никола Тунев