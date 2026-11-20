В Рим бяха отворени за посещение останките от библиотека, която според археолозите е била една от най-значимите в античния свят. Става дума за западната част на „Библиотека Улпия“, наречена така на родовото име на император Траян.

Тя е разположена в рамките на Форума на Траян - последният и най-велик от императорските форуми, изграден през 112-та година.

Двуетажната библиотека е била разделена на западна сграда за съхранение на документи на гръцки език и източна сграда, в която са се съхранявали текстове на латински. Там са се пазели и картотекирали официалните документи на Сената. Смята се, че там са били най-малко 10 000 свитъка.