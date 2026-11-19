Германската служба за вътрешно разузнаване поздрави британския актьор Робърт Патинсън за ролята на Джеймс Бонд и му даде няколко шеговити съвета в профила си за кариерно развитие в Instagram, насочени главно към потенциални кандидати за работа.

Службата, официално известна като Федерална служба за защита на конституцията (BfV), написа: „При нас някои неща се случват по по-различен начин, отколкото във филмите за Джеймс Бонд“ и добави, че работата все пак е вълнуваща и разнообразна.

След това институцията се обърна директно към Бонд, в когото ще се превъплъти Патинсън, като зададе няколко въпроса и им отговори.

„Представяте се на всички с пълното си име? Това е рисковано“, е един от въпросите и отговорите. А друг гласи: „Пиете мартинито си разбито, а не разбъркано? При нас първо има кафе.“

Още една шеговита реплика на германското разузнаване е: „Взривявате кола при всяка мисия? Автопаркът и бюджетът ни казват „не“.

„Спасявате света сам-самичък? Ние предпочитаме екипната работа“, посочват от службата, добавяйки: „Писалката ви е от Кю? Нашите идват от отдела за снабдяване.“

Герхард Конрад, който дълги години бил служител на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND), също казва, че работата на шпионина в действителност изглежда съвсем различно от тази на Бонд. По време на активната си служба като агент на BND той коментира пред седмичника „Шпигел“, че рядко е гледал филмите за Бонд, и то само когато случайно попадал на тях по телевизията. „Поклащах глава и винаги казвах: „Стига с тези глупости“, допълва Конрад.