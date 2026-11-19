Петима души загинаха, а четирима бяха ранени при експлозия на газ в жилищна сграда в грузинската столица Тбилиси. Взривът е станал в квартал Поничала, като е причинил частично срутване на сградата. Спасителните екипи продължават издирването на последния човек, останал под отломките, съобщава обществената 1TV.

Сред загиналите са жена и малко дете. По-рано спасителите успяха да извадят живо от развалините малко момиче, което беше транспортирано с линейка до болница. Според лекарите състоянието му е стабилно.

Първоначално грузинските власти съобщиха за четирима ранени и седем души в неизвестност. В хода на операцията броят на хоспитализираните достигна петима, а спасителите откриха телата на четирима души. По-късно беше открито и петото тяло.

Грузинският министър на вътрешните работи Сулхан Тамазашвили заяви, че причината за взрива е газов отоплителен уред в апартамент на петия етаж. По думите му обитателят на жилището се опитал да включи уреда през нощта, след което го изключил. На сутринта направил нов опит да го запали, при което последвала експлозията.

Причината и епицентърът на взрива са установени. Става въпрос за газов отоплителен уред Сулхан Тамазашвили

Той съобщи, че по време на спасителната операция подпорна стена се е наклонила, което наложило временно спиране на работата от предната страна на сградата заради опасност от срутване.

Жителите на района са били евакуирани. На място са изпратени екипи на Министерството на вътрешните работи, общинските служби и медицински екипи.

На мястото на инцидента са пристигнали кметът на Тбилиси Каха Каладзе и здравният министър на Грузия Михеил Сарджвеладзе, който потвърди, че пострадалите са настанени в болница. Сред тях има и непълнолетно дете. Всички пациенти са под лекарско наблюдение и получават необходимата медицинска помощ.

Спасителните операции продължават с участието на тежка техника.