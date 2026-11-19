По стара френска традиция всяка година, в третия четвъртък на ноември, милиони бутилки от младото вино „Божоле нуво“ се появяват едновременно в различни части на света.

Тази вечер премиерата на тазгодишната реколта събра представители на бизнеса и дипломатическия корпус в София.

Традиционното събитие се проведе в Националния дворец на културата и привлече над 2000 гости.

"Традицията произлиза от 1951 година, когато от много изобилна реколта винопроизводителите във Франция са събрали изключително много вино на лозята и са помолили държавата, която регламентира продажбите на вино да продава този излишък", заяви директорът на Френско-българската търговска и индустриална камара Весела Тодорова-Мозеттиг.



"Пожелавам на всички гости да опитат Божоле Нуво довечера или в идните седмици до месец януари, когато се консумира Божоле Нуво. Както и да имат прекрасни вечери, придружени от виното. И в една такава сложна обстановка съм много щастлив, че имаме традиции, които ни сближават", коментира председателят на Управителния съвет на Френско-българската търговска и индустриална камара Стефан Делайе.