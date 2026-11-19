Различия между Вашингтон и европейските съюзници на Украйна проличаха по време на срещата на т.нар. „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Американският президент Доналд Тръмп се включи по телефона от борда на Air Force One и постави под въпрос необходимостта от отпускането на нови милиарди долари военна помощ за Киев. Европейските лидери обаче настояха, че подкрепата трябва да продължи, за да може Украйна да преговаря с Русия от по-силна позиция.

Разговорът се е състоял часове след тристранната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. Според четирима европейски представители, цитирани от Politico, американският държавен глава е уверил съюзниците, че Путин има сериозни намерения да преговаря за прекратяване на войната.

Тръмп обаче изразил скептицизъм към продължаващото финансиране на украинската отбрана. Един от участниците в срещата разказал, че американският президент говорил за големия брой жертви и необходимостта държавите да прекратят разходите за войната.

Мерц: Няма да позволим нова Ялта

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи категорично предупреждение, че съдбата на Украйна и европейската сигурност не могат да бъдат решавани единствено чрез споразумение между големите световни сили.

Той определи срещата на Путин, Тръмп и Си като събитие, което е предоставило предимно възможност за обща снимка, и отхвърли идеята за ново преразпределение на сферите на влияние по подобие на Ялтенската конференция от 1945 г. „Форматът от Ялта не може да донесе мир“, подчерта Мерц и настоя, че евентуалните преговори с Москва могат да бъдат успешни само с пълноценното участие на Украйна и европейските държави.

Канцлерът заяви, че съюзниците ще продължат да подкрепят Киев толкова дълго, колкото е необходимо, включително чрез значителни финансови ангажименти през следващата година. По думите му военната помощ е необходима не за удължаване на конфликта, а за създаване на условия Украйна да води преговори от позицията на силата.

Мерц отправи и пряко послание към Кремъл, като заяви, че максималистичните искания на Русия са нереалистични. Според него първо трябва да бъде постигнат устойчив мир в Украйна и едва след това да се обсъжда по-широко споразумение за трансатлантическата сигурност.

В символичен жест германският канцлер подарил на участниците в срещата парчета от Берлинската стена - напомняне за разделението на Европа след Втората световна война.

Той припомни историческия призив на американския президент Роналд Рейгън от 1987 г. към Михаил Горбачов да събори стената и отправи собствено послание към Путин да прекрати войната и да потърси дипломатическо решение.

Обръщайки се към американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Мерц подчерта, че Европа и САЩ трябва да действат заедно. „Съединените щати знаят, че без нас няма да има мир, а ние знаем, че с американците на наша страна шансовете за мир се увеличават“, заяви той.

Зеленски поиска повече противовъздушна отбрана и място за Европа на масата за преговори

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на международните партньори за подкрепата и настоя срещата в Берлин да доведе до конкретни решения за укрепване на отбранителните способности на страната му. Сред най-неотложните задачи той открои защитата срещу ежедневните руски атаки с дронове и доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

Зеленски съобщи, че при последните руски удари са пострадали и дипломатическите представителства на Австрия и Нидерландия. Украинският държавен глава подчерта, че европейските лидери трябва да участват в следващия кръг от мирните преговори. Според него бъдещото споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурност, а перспективата за членство на Украйна в Европейския съюз остава важна част от дългосрочната стабилност на страната.

Той приветства и предложения от ЕС мащабен заем за Киев, определяйки го като съществена подкрепа за украинската устойчивост.

Макрон: Русия не предлага конкретен мирен план, време е да говорим за НАТО

Френският президент Еманюел Макрон също настоя за продължаване на военната и финансовата помощ за Украйна. По думите му Киев трябва да разполага с необходимите средства, за да се защитава ефективно и да участва в евентуални мирни преговори от силна позиция.

Макрон заяви, че въпреки публичните изявления на Москва Русия не е представила конкретни и осезаеми предложения за прекратяване на войната. На фона на териториалните и политическите искания на Кремъл френският президент призова съюзниците да започнат обсъждане на бъдещото членство на Украйна в НАТО. Според него следващите седмици ще бъдат решаващи за дипломатическите усилия и за способността на Украйна да устои на руския натиск.

Фон дер Лайен: Нов заем от 45 млрд. евро и още санкции срещу Москва

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че ЕС възнамерява да продължи едновременно финансовата подкрепа за Украйна и икономическия натиск върху Русия.

В публикация в социалната мрежа X тя заяви, че постигането на мир зависи от способността на Украйна да отстоява позициите си. Фон дер Лайен посочи, че новият европейски заем в размер на 45 милиарда евро е насочен именно към укрепване на страната. Тя съобщи още, че Европейският съюз подготвя 22-рия пакет санкции срещу Русия, като целта е Москва да бъде принудена да се върне към преговорите.

My message at today’s Coalition of the Willing was clear: Peace depends on putting Ukraine in a position of strength. Our new €45 billion loan supports this goal. And we keep ramping up pressure on Russia until it comes to the table. Our 22nd package of sanctions is on the way. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2026

Разговорите в Берлин се проведоха само часове след безпрецедентната тристранна среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай.

След нея Путин заяви, че американският президент искрено желае да прекрати войната в Украйна, но отново настоя Киев да приеме териториални компромиси. Руският лидер обвини украинските власти и европейските им партньори, че възпрепятстват постигането на споразумение. Европейските лидери в Берлин отхвърлиха възможността условията за мир да бъдат определяни без участието на Украйна и Европа. Те подчертаха, че дипломатическо решение може да бъде постигнато само ако е придружено от надеждни гаранции за сигурност и не създава предпоставки за нов конфликт.