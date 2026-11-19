Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Различия между Вашингтон и европейските съюзници на Украйна проличаха по време на срещата на т.нар. „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Американският президент Доналд Тръмп се включи по телефона от борда на Air Force One и постави под въпрос необходимостта от отпускането на нови милиарди долари военна помощ за Киев. Европейските лидери обаче настояха, че подкрепата трябва да продължи, за да може Украйна да преговаря с Русия от по-силна позиция.
Разговорът се е състоял часове след тристранната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. Според четирима европейски представители, цитирани от Politico, американският държавен глава е уверил съюзниците, че Путин има сериозни намерения да преговаря за прекратяване на войната.
Тръмп обаче изразил скептицизъм към продължаващото финансиране на украинската отбрана. Един от участниците в срещата разказал, че американският президент говорил за големия брой жертви и необходимостта държавите да прекратят разходите за войната.
Мерц: Няма да позволим нова Ялта
Германският канцлер Фридрих Мерц отправи категорично предупреждение, че съдбата на Украйна и европейската сигурност не могат да бъдат решавани единствено чрез споразумение между големите световни сили.
Той определи срещата на Путин, Тръмп и Си като събитие, което е предоставило предимно възможност за обща снимка, и отхвърли идеята за ново преразпределение на сферите на влияние по подобие на Ялтенската конференция от 1945 г. „Форматът от Ялта не може да донесе мир“, подчерта Мерц и настоя, че евентуалните преговори с Москва могат да бъдат успешни само с пълноценното участие на Украйна и европейските държави.
Канцлерът заяви, че съюзниците ще продължат да подкрепят Киев толкова дълго, колкото е необходимо, включително чрез значителни финансови ангажименти през следващата година. По думите му военната помощ е необходима не за удължаване на конфликта, а за създаване на условия Украйна да води преговори от позицията на силата.
Мерц отправи и пряко послание към Кремъл, като заяви, че максималистичните искания на Русия са нереалистични. Според него първо трябва да бъде постигнат устойчив мир в Украйна и едва след това да се обсъжда по-широко споразумение за трансатлантическата сигурност.
В символичен жест германският канцлер подарил на участниците в срещата парчета от Берлинската стена - напомняне за разделението на Европа след Втората световна война.
Той припомни историческия призив на американския президент Роналд Рейгън от 1987 г. към Михаил Горбачов да събори стената и отправи собствено послание към Путин да прекрати войната и да потърси дипломатическо решение.
Обръщайки се към американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Мерц подчерта, че Европа и САЩ трябва да действат заедно. „Съединените щати знаят, че без нас няма да има мир, а ние знаем, че с американците на наша страна шансовете за мир се увеличават“, заяви той.
Зеленски поиска повече противовъздушна отбрана и място за Европа на масата за преговори
Украинският президент Володимир Зеленски благодари на международните партньори за подкрепата и настоя срещата в Берлин да доведе до конкретни решения за укрепване на отбранителните способности на страната му. Сред най-неотложните задачи той открои защитата срещу ежедневните руски атаки с дронове и доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.
Зеленски съобщи, че при последните руски удари са пострадали и дипломатическите представителства на Австрия и Нидерландия. Украинският държавен глава подчерта, че европейските лидери трябва да участват в следващия кръг от мирните преговори. Според него бъдещото споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурност, а перспективата за членство на Украйна в Европейския съюз остава важна част от дългосрочната стабилност на страната.
Той приветства и предложения от ЕС мащабен заем за Киев, определяйки го като съществена подкрепа за украинската устойчивост.
Макрон: Русия не предлага конкретен мирен план, време е да говорим за НАТО
Френският президент Еманюел Макрон също настоя за продължаване на военната и финансовата помощ за Украйна. По думите му Киев трябва да разполага с необходимите средства, за да се защитава ефективно и да участва в евентуални мирни преговори от силна позиция.
Макрон заяви, че въпреки публичните изявления на Москва Русия не е представила конкретни и осезаеми предложения за прекратяване на войната. На фона на териториалните и политическите искания на Кремъл френският президент призова съюзниците да започнат обсъждане на бъдещото членство на Украйна в НАТО. Според него следващите седмици ще бъдат решаващи за дипломатическите усилия и за способността на Украйна да устои на руския натиск.
Фон дер Лайен: Нов заем от 45 млрд. евро и още санкции срещу Москва
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че ЕС възнамерява да продължи едновременно финансовата подкрепа за Украйна и икономическия натиск върху Русия.
В публикация в социалната мрежа X тя заяви, че постигането на мир зависи от способността на Украйна да отстоява позициите си. Фон дер Лайен посочи, че новият европейски заем в размер на 45 милиарда евро е насочен именно към укрепване на страната. Тя съобщи още, че Европейският съюз подготвя 22-рия пакет санкции срещу Русия, като целта е Москва да бъде принудена да се върне към преговорите.
My message at today’s Coalition of the Willing was clear: Peace depends on putting Ukraine in a position of strength. Our new €45 billion loan supports this goal. And we keep ramping up pressure on Russia until it comes to the table. Our 22nd package of sanctions is on the way.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2026
Разговорите в Берлин се проведоха само часове след безпрецедентната тристранна среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай.
След нея Путин заяви, че американският президент искрено желае да прекрати войната в Украйна, но отново настоя Киев да приеме териториални компромиси. Руският лидер обвини украинските власти и европейските им партньори, че възпрепятстват постигането на споразумение. Европейските лидери в Берлин отхвърлиха възможността условията за мир да бъдат определяни без участието на Украйна и Европа. Те подчертаха, че дипломатическо решение може да бъде постигнато само ако е придружено от надеждни гаранции за сигурност и не създава предпоставки за нов конфликт.
Редактор: Цветина Петкова