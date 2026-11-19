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Снаряд е паднал в района зад посолството на Нидерландия в украинската столица Киев. При инцидента няма пострадали служители, но сградата е получила леки материални щети. Това съобщи нидерландският министър на външните работи.
„За щастие, нашите колеги не са пострадали, въпреки че има някои незначителни щети по сградата. Разследваме какво точно се е случило. Основният ни приоритет в момента е безопасността на служителите ни“, заяви министърът.
Deze middag is een projectiel ingeslagen achter de Nederlandse ambassade in Kyiv. Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd. Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers.— Tom Berendsen (@ministerBZ) November 19, 2026
Украинският външен Андрий Сибига също коментира случая. Той посочи, че руските атаки срещу Киев отново са засегнали дипломатическа мисия и призова международната общност да осъди действията на Москва.
A Russian attack drone struck the courtyard of the Dutch Embassy in Ukraine this afternoon, damaging the embassy building and surrounding structures. https://t.co/PLpdDCJzsX— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 19, 2026
„Настояваме международната общност да осъди по възможно най-категоричен начин руските атаки срещу чуждестранни дипломати и изразяваме силната си подкрепа за нидерландските ни колеги“, написа Сибига.
Russia's attacks on Kyiv have once again damaged a diplomatic mission. The Embassy of the Netherlands in Ukraine has sustained minor damage. Fortunately, no one was injured. We urge the international community to condemn in the strongest terms Russia's attacks on foreign diplomats and express our strong support for our Dutch colleagues. @ministerBZ Putin’s terror must face strong responses.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026
„Терорът на Путин трябва да получи твърд отговор“, допълни украинският първи дипломат.
Посолството на Австрия в Киев също е пострадало при руските удари по украинската столица. При удара е нанесена материална щета на дипломатическата мисия. За щастие, няма пострадали.
Heute Nachmittag ist unmittelbar vor unserer österreichischen Botschaft im Zentrum von Kyjiw ein Geschoss eingeschlagen. Unser Botschaftsgebäude wurde dabei beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt! Ich habe gerade mit unserem Team vor Ort telefoniert und bin sehr erleichtert, dass alle wohlauf sind. Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für mich oberste Priorität. Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kyjiw habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Botschaftsteam, das unter diesen schwierigen und gefährlichen Bedingungen jeden Tag für Österreich arbeitet. Wir alle haben größten Respekt vor eurem Einsatz. Foto: KyivPost / Telegram— Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) November 19, 2026
"Преди малко проведох телефонен разговор с нашия екип на място и съм облекчен, че всички са в безопасност и в добро състояние. Сигурността на нашите служители е мой основен приоритет. Предвид засилващите се руски атаки срещу Киев разпоредих допълнителни мерки за защита на персонала. Изказвам специални благодарности на целия екип на посолството, който продължава да работи за Австрия всеки ден при тези трудни и опасни условия. Изпитваме огромно уважение към вашата отдаденост", коментира външният министър на Австрия Беате Майнл-Райсингер.
The Austrian Embassy in Kyiv has also been damaged as a result of Russia’s terrorist strikes on our capital. Putin posed as a global leader in Shenzhen. In reality, he is a global criminal and terrorist. And he should be treated as such. We express our full solidarity with our Austrian colleagues and urge a strong international response to Russia’s brutal attacks. @BMeinl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026
Междувременно отломки от руска атака с дрон срещу Киев са паднали и на територията на украинското Министерство на външните работи. Външният министър реагира остро на случилото се и заяви, че дипломатическата служба на страната няма да бъде сплашена от руските атаки.
Debris from a Russian drone strike on Kyiv has fallen on the grounds of Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs. "To the Russian terrorists, our diplomatic service has a simple, undiplomatic message: follow the Russian warship, scumbags. You will never intimidate Ukrainian diplomacy," Ukraine's Foreign Minister @andrii_sybiha has commented. He added that the debris would be displayed in the museum of Ukraine’s MFA.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 19, 2026
„Към руските терористи нашата дипломатическа служба има едно просто, недипломатично послание: вървете по пътя на руския военен кораб, негодници! Никога няма да сплашите украинската дипломация“, написа Сибига в социалната мрежа X.
Той съобщи още, че отломките ще бъдат изложени в музея на украинското външно министерство.
Редактор: Георги Иванов