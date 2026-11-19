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Президентите на Съединените щати, Китай и Русия проведоха историческа тристранна среща. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събраха в китайския град Шънджън, където се провежда форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Разговорите обаче приключиха без конкретен пробив.
Срещата беше определена като историческа, тъй като за първи път държавните глави на трите страни разговарят в този формат. На една маса седнаха лидерите на три от водещите световни сили.
Дни наред международните медии правят паралели със срещата в Ялта през 1945 г. Тогава лидерите на Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз договарят параметрите на следвоенния световен ред в края на Втората световна война.
Ситуацията в Шънджън обаче е различна. Войната в Украйна продължава, а една от участващите в срещата държави - Русия - е определяна за страната агресор. Трите сили нямат обща позиция за международния ред, а отношенията между тях са белязани от геополитическа конкуренция.
Различна е и тежестта на Москва в сравнение с тази на бившия Съветски съюз през 1945 г. Днешна Русия има по-малка територия, население и индустриален капацитет. За разлика от СССР, тя няма и идеология, насочена към установяване на световна доминация.
Затова срещата в Шънджън трудно може да бъде приравнена с Ялта. През 1945 г. трите държави са съюзници, които договарят бъдещето на света след общата си победа. През 2026 г. лидерите им се срещат на фона на продължаваща война в Европа и засилваща се глобална конкуренция, без да има приключил конфликт или постигнато следвоенно споразумение.
Редактор: Георги Иванов