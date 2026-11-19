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Снаряд е паднал в района зад посолството на Нидерландия в украинската столица Киев. При инцидента няма пострадали служители, но сградата е получила леки материални щети. Това съобщи нидерландският министър на външните работи.
„За щастие, нашите колеги не са пострадали, въпреки че има някои незначителни щети по сградата. Разследваме какво точно се е случило. Основният ни приоритет в момента е безопасността на служителите ни“, заяви министърът.
Deze middag is een projectiel ingeslagen achter de Nederlandse ambassade in Kyiv. Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd. Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers.— Tom Berendsen (@ministerBZ) November 19, 2026
Украинският външен Андрий Сибига също коментира случая. Той посочи, че руските атаки срещу Киев отново са засегнали дипломатическа мисия и призова международната общност да осъди действията на Москва.
A Russian attack drone struck the courtyard of the Dutch Embassy in Ukraine this afternoon, damaging the embassy building and surrounding structures. https://t.co/PLpdDCJzsX— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 19, 2026
„Настояваме международната общност да осъди по възможно най-категоричен начин руските атаки срещу чуждестранни дипломати и изразяваме силната си подкрепа за нидерландските ни колеги“, написа Сибига.
Russia's attacks on Kyiv have once again damaged a diplomatic mission. The Embassy of the Netherlands in Ukraine has sustained minor damage. Fortunately, no one was injured. We urge the international community to condemn in the strongest terms Russia's attacks on foreign diplomats and express our strong support for our Dutch colleagues. @ministerBZ Putin’s terror must face strong responses.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026
„Терорът на Путин трябва да получи твърд отговор“, допълни украинският първи дипломат.
Междувременно отломки от руска атака с дрон срещу Киев са паднали и на територията на украинското Министерство на външните работи. Външният министър реагира остро на случилото се и заяви, че дипломатическата служба на страната няма да бъде сплашена от руските атаки.
Debris from a Russian drone strike on Kyiv has fallen on the grounds of Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs. "To the Russian terrorists, our diplomatic service has a simple, undiplomatic message: follow the Russian warship, scumbags. You will never intimidate Ukrainian diplomacy," Ukraine's Foreign Minister @andrii_sybiha has commented. He added that the debris would be displayed in the museum of Ukraine’s MFA.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 19, 2026
„Към руските терористи нашата дипломатическа служба има едно просто, недипломатично послание: вървете по пътя на руския военен кораб, негодници! Никога няма да сплашите украинската дипломация“, написа Сибига в социалната мрежа X.
Той съобщи още, че отломките ще бъдат изложени в музея на украинското външно министерство.
Редактор: Георги Иванов