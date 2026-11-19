Най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската държавна администрация е прекратена успешно. В продължение на пет години хакери имали скрит достъп до държавни мрежи, като успели да източат най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Това обяви в сряда министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Темата коментираха директорът на програма „Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев и киберспециалистът Кирил Григоров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Григоров установяването на извършителите е изключително трудно заради възможностите за прикриване на самоличността и местоположението в интернет. „В света на киберсигурността е изключително лесно да останеш анонимен. Наличието на IP адрес не е задължително да е свързано с конкретна локация. При използването на технологии като VPN на практика се скриват местоположението и самоличността на конкретните извършители. Точно затова разследването е изключително трудно. Няма как да се установи държавата само по IP адрес”, обясни киберспециалистът.

По думите на Василев подобни мащабни кибератаки не са изолиран случай в Европа, където през последните години също са регистрирани сериозни пробиви. Според него обаче инцидентът не бива да се разглежда единствено като технически проблем, който може да бъде решен с премахването на зловредния софтуер. „Не трябва да свеждаме този инцидент просто до някакъв проблем с информационните системи на държавата. Мисля, че трябва да се направи една следваща стъпка и да се говори наистина от гледна точка на националната сигурност – какво означава това и какви стъпки трябва да се предприемат, за да не се допускат подобни инциденти”, смята експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.