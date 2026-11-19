ГЕРБ-СДС ще предложи ограничен брой промени в бюджета между първо и второ четене. Това заяви от кулоарите на парламента депутатът Красимир Вълчев.

Той уточни, че управляващите носят основната отговорност за финансовата рамка. „От нашата политическа група ще предложим промени. Те няма да бъдат толкова много. Ще бъдат ограничен брой, свързани с основните ни критики за бюджета. Каквото и да предложим, то ще бъде отхвърлено”, посочи Вълчев.

Според него основният проблем на бюджета за 2027 година е продължаващата инфлация и политиката на теглене на заеми и наливане на средства в икономиката. „Брутният вътрешен продукт расте заради инфлацията, расте заради потреблението, но реално ние имаме обедняване от една страна на хората, а от друга – обезкървяване. Доходите в бюджетния сектор ще нараснат с процент, който е по-нисък от инфлацията. Най-голямото намаляване ще бъде на капиталовите разходи, инвестициите и образованието. Подкопава се потенциала за растеж”, коментира депутатът.

Вълчев обърна внимание и на средствата за образование и инвестиции, които според него са сред най-силно засегнатите от съкращенията. „Училищата и детските градини ще получат едни и същи средства, но ще трябва да финансират по-високи разходи. Например за храна. Те обаче няма откъде да ги вземат”, заяви той.

По думите му инфлацията е „най-удобният данък”, а настоящият бюджет не предлага нито антикризисни мерки, нито стимули за развитие. „Имаме най-лошото съчетание – дълг, инфлация, намаляване на доходите. Нито е ляв, нито е десен този бюджет, нито е антиинфлационен, нито е антикризисен, нито стимулира развитие”, твърди депутатът от ГЕРБ - СДС.

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