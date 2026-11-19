Руският президент Владимир Путин определи тристранната среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин като откровена и ползотворна, но не даде сигнал за отстъпление от основните искания на Москва за прекратяване на войната в Украйна.

На пресконференция след разговорите в китайския град Шънджън той настоя Киев да приеме предложените териториални компромиси, поиска европейските държави да изяснят позициите си пред Русия и предупреди за болезнен отговор на украинските удари по Кримския мост.

В същото време Путин изрази оптимизъм за бъдещето на отношенията между Москва и Вашингтон. От своя страна Си Дзинпин приветства срещата като важна стъпка към диалога между трите световни сили и призова за зачитане на интересите им в областта на сигурността.

Путин: Разговорите бяха откровени и създадоха възможност за нов диалог

Руският президент определи срещата като значимо събитие в историята на дипломацията. По думите му китайският лидер е създал атмосфера, в която тримата държавни глави са могли свободно да обменят мнения по най-важните международни въпроси.

Путин призна, че откритостта на разговорите го е изненадала приятно. Според него именно тази атмосфера е позволила на лидерите да разберат по-добре позициите си и е създала предпоставки за продължаване на диалога.

Той уточни, че срещата не е имала за цел постигането на мащабни споразумения и не предполага задължително изпълнение на общи решения от трите държави. Не е постигната и договореност за редовни срещи в същия формат, но възможността за бъдещи разговори остава отворена.

Сред обсъдените теми са били реформата на Организацията на обединените нации, международната сигурност, неразпространението на ядрени оръжия и рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект.

Войната в Украйна: Москва настоява за териториални отстъпки

Най-острите послания на Путин бяха свързани с войната в Украйна. Руският президент заяви, че страната му е готова за уреждане на конфликта, но отново постави условие Киев да приеме компромисите, обсъждани с американската страна.

Той се позова на предложения, представени още преди срещата му с Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска, през август 2025 г. Според Путин Москва вече е изразила съгласие с тях, а сега решението е в ръцете на украинските власти.

Руският лидер настоя Украйна да се откаже от контрола върху части от източните си територии, които руската армия все още не е завзела. Той заяви, че Киев няма да успее да задържи оставащите под украински контрол около 10% от Донбас, за които говори в контекста на предложенията. Путин обвини украинското ръководство и европейските му съюзници, че отказват да приемат условията за прекратяване на бойните действия. По думите му с течение на времето те ще бъдат принудени да се съобразят с реалностите на терен.

Украйна и европейските ѝ партньори обаче обвиняват Москва, че използва преговорите, за да наложи териториални отстъпки, включително за райони, които руските сили не контролират. Киев последователно отхвърля исканията да се откаже от свои територии. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., след като през 2014 г. анексира Крим и започна конфликтът в Донбас.

Руският президент изрази скептицизъм към участието на европейските държави в мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. По думите му Вашингтон настоява европейските представители да бъдат включени в процеса, но преди това те трябва да посетят Москва и да представят позициите си. Едва след подобни разговори Русия би могла да прецени в какъв формат да продължи диалога с Украйна.

Путин съобщи, че все още няма определена дата за пети кръг от преговорите между Русия, Украйна и Съединените щати. Въпреки критиките си към европейските лидери той призна, че въпросите за сигурността на континента не могат да бъдат решени без участието на Европа.

Руският президент повтори, че Москва признава правото на Украйна на гаранции за сигурност, но настоя те да не бъдат предоставяни за сметка на руските интереси.

Той заяви още, че Русия е готова да търси компромиси за бъдещата архитектура на европейската сигурност, но няма намерение да прави едностранни жертви или да приема връщане към условията от началото на 90-те години. Путин отправи и предупреждение към Киев заради украинските удари по моста, свързващ Русия с анексирания Кримски полуостров. Той заяви, че Москва ще предприеме ответни действия, които ще бъдат значително по-болезнени за украинската страна. Руският президент посочи атаките като причина за прекъсване на преговорния процес и обяви, че мостът ще бъде възстановен.

Путин отхвърли твърденията на Киев, че съоръжението се използва за транспортиране на военно оборудване и петролни продукти. Според него мостът има единствено гражданско предназначение. Кримският мост е ключова транспортна връзка между Русия и окупирания полуостров и многократно е бил обект на украински атаки след началото на пълномащабната война.

Путин за Тръмп: Искрено иска да прекрати конфликтите

Въпреки различията по редица международни въпроси Путин даде положителна оценка на отношенията си с американския президент.

По думите му Доналд Тръмп действително желае да намери решение на международните конфликти, включително войната в Украйна, и проявява сериозен интерес към възстановяването на отношенията между Вашингтон и Москва.

Руският президент призна, че би предпочел напредъкът да бъде по-бърз, но подчерта, че Москва подхожда реалистично към възможностите за сближаване.

Той заяви, че действията на американската администрация дават основания за оптимизъм и че между двете страни съществуват определени сходства във възгледите и ценностите.

Путин не изключи възможността да участва в срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Той съобщи, че е обсъдил темата с Тръмп, но окончателното му решение ще зависи и от вътрешната обстановка в Русия.

Си Дзинпин: Докато диалогът продължава, има надежда за мир

Китайският президент Си Дзинпин също даде положителна оценка на тристранната среща, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

Според него разговорите са били конструктивни и продуктивни и са показали значението на откритата комуникация между големите световни сили. Си подчерта, че държавите трябва да зачитат законните опасения на останалите страни в областта на сигурността и да търсят общи позиции чрез преговори, вместо чрез противопоставяне. Китайският лидер припомни съвместната борба срещу нацизма през Втората световна война и призова участниците да ценят трудно постигнатия мир.

По думите му, докато каналите за комуникация остават отворени, съществува възможност за мирно разрешаване на международните конфликти. Си изрази надежда, че разговорите в Шънджън ще поставят началото на по-трайно сътрудничество между Китай, Русия и САЩ, основано на диалог, взаимно уважение и споделена отговорност за глобалната стабилност.

Необичаен инцидент на борда на президентския самолет

Междувременно американската телевизия NBC News съобщи за необичаен случай по време на обратния полет на Доналд Тръмп от Китай към Вашингтон. Според журналисти, придружаващи американския президент, мобилните им телефони са били временно иззети на борда на Air Force One по съображения за сигурност.

Репортерите не са били предупредени предварително за подобна мярка. NBC отбелязва, че изискването представители на медиите да предават телефоните си на служители по време на полет с президентския самолет е изключително необичайно. Не се съобщава какво е наложило ограничението.

Безпрецедентна среща в Китай: Как се стигна до нея

Тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се проведе в китайския град Шънджън в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Разговорите събраха на една маса лидерите на Съединените щати, Русия и Китай в момент на продължаваща война в Украйна, напрежение между Москва и западните държави и съперничество между Вашингтон и Пекин. Трите страни приеха декларация за мир, с която заявиха намерение да продължат сътрудничеството и диалога по международни въпроси. Срещата обаче не доведе до обявяване на конкретно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Посещението в Китай беше част от първата задгранична обиколка на Тръмп след поражението на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес в началото на ноември. Преди пристигането си в Шънджън американският президент посети Филипините.

След края на разговорите Тръмп отпътува за Вашингтон, докато Путин даде пресконференция, на която изложи оценката си за срещата и условията на Москва за евентуално мирно уреждане на войната.