На този етап не се предвижда ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради инцидентите с дронове и ситуацията в Черно море. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Държавният глава коментира призивите на опозицията за свикване на съвета и критиките към действията на правителството по отношение на сигурността в Черноморския регион. „На 7 октомври имахме заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което продължи почти пет часа и половина. Тогава бяха направени редица предложения и голяма част от мерките вече са изпълнени. Остават и други, които се надявам правителството и мнозинството в парламента да осъществят в следващите дни“, посочи Йотова.

„На този етап не планирам свикване на ново заседание по същата тема на Консултативния съвет за национална сигурност“, подчерта президентът.

Тя уточни, че до момента не е получила официално писмо от опозицията с искане за ново заседание. „Призивите за КСНС засега са само пред вас, медиите. Винаги са добре дошли да обсъдим тези проблеми, но мисля, че има още какво да се направи по предишните решения“, заяви държавният глава.

Президентът съобщи, че България продължава дипломатическите усилия за постигане на мораториум върху бойните действия в Черно море. По думите ѝ вече е проведена срещата между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, заложена в решенията на КСНС.

Следващата цел е организирането на разговори между всичките шест черноморски държави. „Българската държава работи на различни нива, за да може да се осъществи тази втора среща - отворен диалог между всички шест държави, граничещи с Черно море, за да бъде гарантиран този мораториум“, обясни Йотова.

Тя подчерта, че страната ни разчита на подкрепата на европейските си партньори и съюзниците в НАТО. Темата ще бъде обсъдена отново на заседанието на постоянните представители в Северноатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник. „Оттук нататък Черно море ще бъде поставяно на всеки форум и на всяко заседание. Ще направим всичко възможно темата да не излиза от дневния ред и на предстоящите срещи на върха в Европейския съюз“, заяви президентът.

Йотова определи посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като важен знак за България. Тя съобщи още, че в началото на следващия месец ѝ предстои визита в Румъния, където ще обсъди с румънския си колега допълнителни мерки за координация между двете страни.

В отговор на твърденията, че все още няма публична информация откъде са дошли дроновете, Йотова припомни едно от решенията на предишното заседание на КСНС. „Ако опозицията беше останала до края на Консултативния съвет за национална сигурност или поне си беше направила труда да прочете заключението, щеше да види текста, с който възлагаме на изпълнителната власт веднага да обяви публично информацията за тези дронове, когато има доказателства и ясни данни“, коментира президентът.

Йотова: Не смятам, че дроновете са били насочени срещу България

Президентът Илияна Йотова не смята, че инцидентите с дронове в Черно море са целенасочена атака срещу България или опит на Русия да въвлече страната ни във войната. Това заяви държавният глава в отговор на въпрос как биха се отразили на отношенията между София и Москва евентуални доказателства, че дроновете са с руски произход.

„Аз не смятам, че тези дронове са били насочени срещу България, в нашите териториални води, или че Русия се опитва да превърне България в част от войната“, подчерта Йотова.

Тя предупреди, че продължаващите атаки срещу плавателни съдове застрашават не само сигурността на корабоплаването, но и екологичното бъдеще на Черно море. По думите ѝ от началото на военните действия са атакувани над 400 кораба. „Какво се случва с екологията на това море? Имаме сериозни притеснения за това как ще изглежда то буквално след една или две години – за заплахата за неговите екосистеми, за туризма и за всичко, свързано с икономиката“, заяви президентът.

Йотова подчерта, че именно затова България настоява за мораториум върху бойните действия в целия Черноморски басейн, а не само за мерки, свързани с отделни инциденти. Според нея последствията от атаките вече се усещат и извън региона. Държавният глава посочи, че по време на последния международен форум на Франкофонията представители на други държави са изразили притеснения от нарушенията в доставките и износа на зърно, особено на пшеница, през Черно море.

Държавният глава изрази и благодарност към участниците в спасителните операции след инцидентите с два кораба в Черно море. „Искам да изкажа благодарността си и да поздравя всички, които спасиха 31 моряци от двата кораба. Блестящо изпълнени мисии“, заяви тя. Йотова открои действията на противоминната група с участието на България, Турция и Румъния, както и работата на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Морска администрация. По думите ѝ екипите са действали при изключително тежки условия и заслужават признателност за професионализма и координацията помежду си.

„Не приемам Европа да бъде изключена от преговорите за войната“

Президентът коментира и тристранните разговори между лидерите на САЩ, Китай и Русия, като настоя Европейският съюз да има много по-активна роля в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. „Винаги съм казвала, че Европа трябва да вземе изключително активна роля в целия този процес. Аз не приемам по никакъв начин изключването на Европейския съюз и на европейските държави от преговорния процес в ситуация, в която войната се води в сърцето на Европа“, категорична беше Йотова.

Според нея, ако тенденцията европейските държави да остават извън ключовите разговори продължи, ЕС трябва сам да предприеме дипломатически инициативи. Тя призова европейските институции и държавите, ангажирани с мирния процес, да поемат инициативата за организиране на преговори.

Държавният глава за Николай Милков: Ще бъде достоен посланик на България в САЩ

Държавният глава коментира и назначаването на новия български посланик във Вашингтон. Йотова уточни, че все още не е подписала съответния указ, тъй като предстои да подпише и документа за освобождаването на Николай Милков от досегашната му дипломатическа длъжност. Тя обаче потвърди, че ще направи това. „Смятам, че господин Милков ще бъде един много достоен български представител. Той е дипломат от кариерата с много сериозни професионални и политически качества“, заяви президентът.