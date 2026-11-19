„Практично правосъдие“ е мотото на регионалните срещи с бизнеса, организирани от Инициативата за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ). Те ще се проведат в София, Пловдив, Русе и Стара Загора, като целта е да бъдат представени осем предложения за регулаторни промени, насочени към по-бързо, предвидимо и достъпно правосъдие.

Сред основните предложения са улесняване на изпълнението на търговските договори, намаляване на административната тежест за работодателите при администрирането на запори и въвеждане на електронно изпълнително дело с отдалечен достъп. Предвижда се и по-ефективно събиране на публични вземания.

Според оценка на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) пълното въвеждане на мерките може да донесе общ годишен брутен ефект от 67,3 млн. евро при базов сценарий. В сумата са включени фискални ползи, спестено време и разходи, както и допълнително събрани вземания.

Едно от предложенията е публичните вземания, които не се установяват от НАП, да бъдат възлагани за събиране на частни съдебни изпълнители, без това да натоварва държавния бюджет. Според организаторите в момента разходите по събирането на просрочените публични задължения остават за бюджета.

Очакваният резултат е повече събрани публични вземания, по-висока събираемост на глобите и освобождаване на административен капацитет на НАП за събиране на данъци и осигуровки. При консервативния сценарий допълнително събраните средства се оценяват на 8,8 млн. евро, при базовия – на 21,6 млн. евро, а при оптимистичния – на 43 млн. евро.

Друга мярка е свързана с облекчаване на работодателите при администрирането на запори. В момента при смяна на работното място процедурата трябва да бъде извършена отново от новия работодател, което води до допълнителна административна работа и разходи.

Предложението на ИРПИ е запорът да се отразява в Единния електронен трудов запис и да следва служителя до неговото вдигане. Така ще се спестят работно време и разходи, ще се намали броят на съобщенията до работодателите и ще се улесни извършването на удръжките.

Сред предложенията е и въвеждането на електронно изпълнително дело с достъп до документите 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Според организаторите настоящият достъп до информация и комуникацията в защитена среда, включително за контролните органи, не винаги са достатъчно бързи и удобни.

Електронната система трябва да намали разходите за страните и съдебните кантори и да спести време при подаване на жалби и извършване на проверки. Според оптимистичните прогнози икономическият ефект от тази мярка може да достигне 15,5 млн. евро.

Друга идея е разширяване на възможностите за удостоверяване на факти. От ИРПИ посочват, че част от съдебните спорове възникват или се удължават заради липса на своевременно документирани фактически обстоятелства. Затова се предлага частните съдебни изпълнители и нотариусите да могат да удостоверяват по-широк кръг от факти. При базовия сценарий това би спестило близо 2 млн. евро от разходи по съдебни производства.

Предвижда се и улесняване на установяването на наследственото имущество. В момента наследниците често срещат затруднения при събирането на пълна информация за активите и задълженията на починалия, преди да вземат решение дали да приемат наследството.

Предложението е тази задача да може да бъде възлагана на частен съдебен изпълнител или адвокат, който да събере необходимата информация за имуществото и задълженията. Така наследниците ще могат да вземат по-информирано решение, без да губят време и да правят допълнителни разходи. Според оценките на ЕКИП потенциалният ефект от мярката варира между 700 хил. евро и 6,5 млн. евро в зависимост от сценария.

Общата оценка на експертите показва, че при пълно прилагане на предложените промени потенциалният годишен икономически ефект може да достигне 23,4 млн. евро при консервативен сценарий, 67,3 млн. евро при базов и 154,4 млн. евро при оптимистичен сценарий.

От ИРПИ ще представят предложенията пред бизнеса по време на регионалните срещи в четирите града, като целта е да се обсъдят възможностите за промени в регулациите и подобряване на ефективността на принудителното изпълнение.