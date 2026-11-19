Разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив е довело до разкриването на крайнодясна организация, наричаща себе си „Ку-клукс-клан - дивизия Пловдив“, съобщи окръжният прокурор Ваня Христева на съвместен брифинг на прокуратурата, МВР и ДАНС.

По думите ѝ на 18 ноември са повдигнати обвинения на общо 11 души за ръководство и участие в организация, чиято цел е разпространяване на расистки идеи и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Сред обвиняемите има и четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години.

За предполагаем ръководител на групата е сочен 32-годишен мъж. Според прокуратурата той е ръководил структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Освен него в организацията са участвали още десетима мъже. Разследващите смятат, че групата е имала за цел чрез печатни материали, информационни системи и други средства да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза въз основа на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация.

Извършени са 14 претърсвания на адреси в Пловдив и Раковски, както и проверки на два автомобила. От имотите са иззети книги, тетрадки, значки, облекла със специфична символика, мобилни телефони, маски, свастики и други предмети, които според разследващите свидетелстват за принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е открито и знамето на пловдивската структура.

Установено е, че членовете на организацията са провеждали срещи на различни обществени места в Пловдив, включително в заведения. Една от най-съществените подробности, оповестени от прокуратурата, е как разследващите са достигнали до групата. По думите на Христева информацията за дейността ѝ е установена в хода на друго досъдебно производство - за убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив.

Окръжният прокурор уточни, че именно при разследването на това престъпление са събрани данни, довели до разкриването на организацията и установяването на нейните членове. Прокуратурата не посочи дали и каква е пряката връзка между обвиняемите за участие в крайнодясната структура и самото убийство.

Убийството на Георги Кузев е довело разследващите до „Ку-клукс-клан - дивизия Пловдив“

От прокуратурата разкриха и как разследващите са попаднали на следите на крайнодясната организация. Това се случило след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. На един от видеозаписите, свързани с престъплението, се виждало как участник в убийството принуждава жертвата да се извини на цялата ЛГБТ общност за действията си и за това какъв е.

Още през август прокуратурата започнала проверка, а през октомври било образувано досъдебно производство. Последвали множество процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на членовете и ръководителя на организацията. Според държавното обвинение съвместната работа на институциите е позволила дейността на групата да бъде прекратена.

Разследващите съобщиха, че идеологията на организацията включвала не само расистки убеждения и призиви за дискриминация и насилие, но и крайно негативно отношение към жените. Според прокуратурата ръководителят ѝ ги възприемал като по-нисши от мъжете.

За престъплението, в което е обвинен 32-годишният организатор, законът предвижда от една до шест години лишаване от свобода. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. За останалите пълнолетни участници предвиденото наказание е до три години затвор, а за непълнолетните - до две години. Спрямо тях са определени други мерки за неотклонение. От държавното обвинение уточниха, че предполагаемият ръководител на групата не работел и се занимавал основно с дейността на организацията. Той събирал членски внос и пари под различни предлози, включително за наем на помещение и изработване на тениски. Все още се изяснява за какво са използвани събраните средства.

Размерът на вноските бил различен според финансовите възможности на участниците. За част от непълнолетните той достигал 60 лева, или около 30 евро, а за други бил 15 евро. Най-малките членове не плащали.

Прокуратурата коментира и евентуалните връзки на пловдивската структура с организацията „Кръв и чест“. Според разследващите двете групи имат сходни идеологически възгледи, но не действат заедно. Напротив - ръководителите им били в конфликт и дори се опитвали да привличат членове един от друг. В миналото обаче част от участниците са принадлежали към една и съща организация.

Побои като част от ритуалите за приемане

Побои като част от ритуалите за приемане на нови членове в крайнодясната организация „Ку-клукс-клан“ в Пловдив. За подобни практики съобщиха от ДАНС по време на съвместния брифинг с прокуратурата и МВР. Според разследващите новоприетите участници били подлагани на физическо насилие от останалите членове на групата като своеобразно изпитание за принадлежност и готовност да следват идеологията ѝ.

От държавното обвинение съобщиха, че се проверява и дали организацията стои зад нападения над хора с различен цвят на кожата, както и зад случаи на увреждане на имущество. За целта се издирват сигнали и преписки в районните полицейски управления. Прокуратурата уточни, че има индикации за подобни престъпления, но към момента не са събрани категорични доказателства.

Представителят на териториалната дирекция на ДАНС в Пловдив обясни, че групата е имала специфични правила за приемане и общуване между членовете си. Освен побоите при своеобразните ритуали за посвещаване, участниците използвали нацистки поздрави и носели отличителни символи, които показвали мястото им в йерархията на организацията.

Набирането на нови членове ставало предимно чрез затворени групи в интернет и лични препоръки. Според ДАНС основният обединяващ фактор била омразата към хора с различна етническа принадлежност, религия или сексуална ориентация. Чрез насилието при приемането новите участници трябвало да демонстрират готовност да възприемат и прилагат подобно отношение към останалите. Разследващите установили, че членовете на организацията се събирали на различни места в Пловдив, включително в заведения и в райони близо до Младежкия хълм, където на 4 август беше извършено убийството на Георги Кузев.

От прокуратурата отново подчертаха, че двама от обвиняемите за убийството са проявявали интерес към крайнодесните организации „Ку-клукс-клан“ и „Кръв и чест“, но няма категорични доказателства да са били техни членове. Сред задържаните по разследването срещу групата няма лица, присъствали при убийството. Възможните връзки между двете разследвания продължават да се изясняват. От ДАНС определиха като особено тревожна ниската възраст на част от участниците. Според службата съвместните действия с полицията и прокуратурата са позволили групата да бъде неутрализирана. Иззети са множество символи, знамена и други предмети, свързани с дейността ѝ, като предстоят допълнителни експертизи. По информация на разследващите сред пълнолетните членове е имало работещи, но повечето не са имали сериозна или трайна трудова ангажираност.

Има данни за нападения над чуждестранни граждани

Разследващите разполагат с данни за нападения над чуждестранни граждани, извършвани от представители на крайнодясната организация в Пловдив. Част от пострадалите са били обект на словесна агресия, а други - на физическо насилие, съобщиха разследващите по време на съвместния брифинг на прокуратурата, МВР и ДАНС.

По думите им голяма част от потърпевшите, които са били нападани заради своята раса, религия или произход, не са подавали сигнали в полицията. В момента се работи по установяването и издирването им, за да бъдат разпитани като свидетели и показанията им да бъдат приобщени към разследването. От службите уточниха, че проверките продължават и все още се събират доказателства за конкретните случаи.

Разследващите посочиха, че подобни крайнодесни структури са обект на постоянно наблюдение от страна на службите за сигурност. Те обаче не уточниха дали в момента има други действащи организации от този тип. Според тях установяването на подобни групи се затруднява от факта, че членовете им са на ниска възраст и провеждат срещите си на различни обществени места, включително в заведения и в близост до училища.

Стана ясно и какви мерки за неотклонение са наложени на обвиняемите. Пълнолетните участници са с парична гаранция в размер на 1000 евро, а непълнолетните са поставени под надзора на инспектори от Детска педагогическа стая. За предполагаемия 32-годишен ръководител прокуратурата ще поиска задържане под стража.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов съобщи, че активната работа по разследването е започнала още в началото на септември. В продължение на седмици полицията и службите са събирали и анализирали информация за състава на организацията, начина на общуване между членовете и местата, на които са провеждали срещите си. При последвалата специализирана операция голяма част от събраните данни са били потвърдени чрез откритите доказателства.

Според Костадинов пловдивската организация е имала дори по-крайни идеологически възгледи от „Кръв и чест“. По думите му групата се отличавала със значително по-строга йерархия, ясно установени правила и специфични ритуали за приемане на нови членове. Комуникацията се осъществявала основно чрез затворени групи в интернет и приложения за обмен на съобщения. Полицейският директор отправи и специално предупреждение към родителите и близките на непълнолетни. Той призова да се обръща внимание на резки промени в поведението, облеклото и начина на общуване на младежите, които биха могли да бъдат признак за възприемане на крайни идеологии.

По думите му сред характерните външни белези на част от участниците били кубинки, камуфлажни дрехи и татуировки със символи, свързани с крайнодесни движения. Костадинов подчерта, че не само родителите, но и учителите и педагогическите специалисти трябва да бъдат особено внимателни и да сигнализират при съмнения за подобна дейност.

Акцията срещу пловдивската „Ку-клукс-клан“

Брифингът идва ден след като стана ясно, че при специализирана операция в Пловдив са задържани 11 души, сред които четирима непълнолетни. Според разследващите те са били част от крайнодясна група, самоопределяща се като „Ку-клукс-клан“, която разпространявала расистки идеи и призиви за насилие в интернет.

Сред задържаните са предполагаемият ръководител на организацията и десетима нейни членове. Всички са български граждани. Акцията е проведена от пловдивската полиция и ДАНС под надзора на прокуратурата. При претърсвания на 14 адреса и два автомобила разследващите са открили нацистки и неонацистки символи, както и материали с указания за приготвяне на запалителни смеси. Иззетите предмети са приобщени към доказателствата.

Разследването за групата обхваща предполагаемо подбуждане към дискриминация, омраза и насилие въз основа на раса, етническа принадлежност, националност или сексуална ориентация, включително чрез интернет.

Наименованието „Ку-клукс-клан“ е свързано с расистката организация, възникнала в САЩ през XIX век и известна с идеологията си за превъзходство на белите. Засега няма публично потвърдена информация за организационни връзки между разследваната група в Пловдив и американски структури със същото име.